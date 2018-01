Rede nova-iorquina TGI Fridays reabre em São Paulo

Foto: Ali Karakas/divulgação

A rede nova-iorquina TGI Fridays – que já teve restaurantes no País entre 1995 e 2010 – retorna a

São Paulo pelas mãos do Grupo Bar, dono dos bares Brexó e Sarau.

Com o lema ‘aqui é sempre sexta-feira’, a casa preza pelo clima descontraído – de festa e bastante ruidoso. O salão segue o estilo casual, com vários ambientes divididos em 1,2 mil m2, muita madeira escura e sofás vermelhos, além de um amplo bar logo na entrada.

O cardápio abre com as ‘Buffalo Wings’ (R$ 36,95, 10 unid.), asinhas de frango bem apimentadas, servidas com bastões de aipo e molho blue cheese. Outro prato emblemático é o ‘Jack Daniel’s Ribs’ (R$ 59.95), costelinhas suínas com molho adocicado e picante, mas que, no dia da visita, chegaram à mesa ressecadas, na companhia de batatas fritas e coleslaw.

Entre as sugestões, figuram também hambúrgueres, massas e grelhados, a exemplo do ‘New York Strip Steak’ (R$ 59,95), um bife de chorizo de 350 gramas.

A boa dose de açúcar é garantida com o ‘Sizzling Whiskey Cake’ (R$ 28,95), bolo toffee sobre creme de baunilha, mais sorvete e calda de caramelo, para duas pessoas.

Para beber, há bons drinques e chope Stella Artois (R$ 8,95, 300 ml), bem gelado. Mas vale um alerta: a conta do bar ainda não é associada à da mesa. Se o cliente tomar um drinque durante a espera, terá de pagar a conta duas vezes. A cozinha também requer ajustes e agilidade.

ONDE: Av. Cidade Jardim, 56, Itaim Bibi, 3062-9425.

QUANDO: 12h/0h (5ª a sáb., até 2h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.