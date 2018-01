Rede nova-iorquina, burger joint abre mais uma casa na cidade

Foto: Thais Bittar/divulgação

O burger joint abre sua segunda casa na cidade, no Shopping Top Center, na segunda-feira (9). O ambiente rústico e o cardápio seguem os moldes da matriz nova-iorquina. O cliente pede e retira no balcão o único hambúrguer servido (R$ 23; R$ 25, o cheese burguer; foto) – apenas exclui, a gosto, os complementos.

Av. Paulista, 854, Bela Vista, 3171-2094.

Confira outras dicas do roteiro do Quitutes:

Cafés

Starbucks

Serve as principais receitas da rede americana, como o ‘Flat White’, preparado com doses de expresso e uma camada de leite vaporizado (R$ 9,50, 300 ml). Entre as bebidas frias está o ‘Iogurte Frappuccino’, nas versões maracujá e frutas vermelhas (R$ 12,90). Para acompanhar, prove o ‘Soft Cookie Triplo Chocolate’ (R$ 4,50). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.starbucks.com.br

Doces

Casa Bauducco

Além da fatia quentinha de panetone (R$ 7,50) ou do brownie (R$ 5,50) para acompanhar o café (R$ 4,90), a rede incluiu no cardápio opções para um lanche rápido a qualquer hora do dia, como sanduíches, focaccias, tortas e empanadas, que custam de R$ 7 a R$ 16,90. Al. Lorena, 1.682, Jd. Paulista, 2894-4681. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doceria Húngara

O cartão de visitas ainda é o strudel de cereja: massa folhada, recheada de cerejas e castanhas de caju, coberta por uma generosa porção de açúcar. Custa R$ 9,50 a fatia, e R$ 88, o doce inteiro. Tem também de maçã, papoula, damasco, chocolate e nozes (R$ 9,50, a fatia). A casa serve ainda sabores salgados, como palmito, frango com requeijão e bacalhau (R$ 9,50). R. Maria Carolina, 714, Pinheiros, 3812-4602. 9h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguetes, ciabattas e croissants. Prove o macio pão de azeite (R$ 8,40), o de gorgonzola (R$ 15,30) e o de chocolate amargo (R$ 19,50). R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9144. 8h30/20h (dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.julice.com.br

Salgados

Casa Búlgara

Nem mesmo os funcionários da casa sabem a receita das deliciosas burekas feitas por dona Lina Levi. Entre as que têm mais saída estão a de queijo búlgaro (R$ 6,80) e a de chocolate meio amargo (R$ 7,90). Menorzinhas, as ‘Kizadas’ são como pasteis recheados de champignon fresco ou berinjela assada com queijo (R$ 5,30). R. Silva Pinto, 356, Bom Retiro, 3222-9849. 9h15/18h (sáb., 9h30/14h; fecha dom. e fer). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Sanduíches

Burger Table

O conceito é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga R$ 26,50 e come numa mesa comunitária. Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o suculento hambúrguer de 180 gramas. Parte da renda obtida com o ‘Burger do Mês’ (R$ 29,50), com cheddar inglês, tomate confit, cogumelo e cebola crispy, será doada às Casas André Luiz. R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055. 19h/23h (6ª até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª e 3ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.burgertable.com.br

Sorvetes

Addolcire

Em um amplo espaço, que inclui mesas ao ar livre sob uma pitangueira, a chef Stephanie Mantovani vende chocolates e outros quitutes para acompanhar o café. Mas são os sorvetes que enchem os olhos. Entre eles, o de banana e o de pistache (R$ 9/R$ 13). Especialmente para o mês de maio, criou sabores como bolo de cenoura, pudim de leite, pavê e musse de maracujá.

Al. Jauaperi, 1.201, Indianópolis, 4305-4001. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.addolcire.com.br