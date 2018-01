Foto: divulgação

A rede Desfrutti serve novas receitas para combater o frio. Entre as opções estão duas sopas: mandioquinha com carne-seca ou frango e a ‘Da Casa’, de abóbora, filé mignon e shitake (R$ 26, cada) . De sobremesa, a pedida é o ‘Cake Desfrutti’, bolo red velvet com calda de frutas vermelhas (R$ 13,90; foto).

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441.