Rede de Maceió, hamburgueria The Black Beef chega à capital paulista

‘Queen Burger’ (Foto: Rui Nagae)

A The Black Beef, rede de hamburguerias de Maceió, com unidade também em Brasília, acaba de abrir sua primeira casa na capital paulista, no Shopping Vila Olímpia. Por trás do negócio estão o ator Caio Castro e o Grupo Blá.

A lanchonete fica na área da praça de alimentação. Mas em um salão fechado, junto ao boliche Villa Bowling. De estilo casual, segue o modelo de outras hamburguerias que se proliferam na cidade – com ambiente simples, pedidos feitos diretamente no balcão e foco nos sanduíches a um preço mais acessível.

No cardápio, estão nove lanches, que custam a partir de R$ 15, caso do cheese burguer.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o ‘Big Black Beef’ (R$ 24) vem com dois discos de carne bovina de 120 gramas cada, muçarela, cheddar, cebola caramelizada e barbecue. Para a unidade paulistana, os pães artesanais são da Casa Vitoriana e os hambúrgueres do açougue DeBetti.

Ambiente The Black Beef (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Eles saem suculentos da grelha também nas versões de costela e de cupim – ingrediente do saboroso ‘Queen Burger’ (R$ 20; foto), com creme de gorgonzola, muçarela e cebola caramelizada.

As boas batatas fritas (R$ 7) também podem ganhar coberturas, como a de brie e geleia de pimenta com bacon (R$ 16). Para arrematar, milk-shake de leite Ninho (R$ 14, 500 ml).

ONDE: R. Olimpíadas, 360, 4º andar, V. Olímpia.

QUANDO: 10h/0h (6ª, até 1h; sáb., até 2h).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, D, M e V.