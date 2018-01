Rede Abbraccio abre primeiro restaurante no Shopping Vila Olímpia

Ambiente: salão com luz baixa e cozinha aberta (Foto: divulgação)

O mesmo grupo que opera o Outback Steakhouse, o Bloomin’Brands, traz para o Brasil a rede de cozinha italiana Abbraccio – que abriu a primeira unidade na última terça-feira, no Shopping Vila Olímpia.

O ambiente é descontraído, com salão ruidoso, luz baixa, espaços com mesas, cadeiras e sofás, bar amplo e cozinha de finalização aberta. Já o serviço, informal e atencioso, começa com duas cortesias: água e cesta de pães que chegam quentinhos, com azeite temperado com ervas.

O menu abre com uma seleção de antepastos, como as lulas empanadas (R$ 33,50), sopas e saladas. E segue com nove sugestões de massas, como o ‘Fettuccine Abbraccio’, com tiras de frango, cogumelo, ervilha, queijo pecorino e molho branco (R$ 42).

Quem optar por pratos de frango, carne ou peixe (R$ 42,50/R$ 57) tem direito a um acompanhamento, mais salada ou sopa de entrada. O ‘Filetto Brianni’ (R$ 53), por exemplo, foi servido ao ponto, mas com cobertura um pouco enjoativa de queijo de cabra e tomates secos.

Há ainda cinco versões de pizzas individuais, como a margherita (R$ 32). Mas, dependendo do apetite, tudo pode ser compartilhado, das porções às sobremesas. De segunda a sexta, das 17h30 às 20h, os drinques têm 50% de desconto.

ONDE: Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3842-8405.

QUANDO: 11h30/15h e 17h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.