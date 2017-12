Feiras de vinil e lojas celebram o Record Store Day

Idealizado em 2007 nos Estados Unidos, o Record Store Day foi ganhando a simpatia de lojistas e de grandes nomes da música por todo o mundo. O evento é celebrado no terceiro sábado de abril – ou seja, amanhã (16) – e há atécontagem regressiva no site oficial, www.recordstoreday.com.

Foto: Letícia Godoy/Div.

Na semana em que a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) anunciou que as vendas digitais superaram pela primeira vez na história as físicas, é uma oportunidade para uma reação dos lojistas, ainda que a previsão seja de que formatos de streaming e discos consigam coexistir por algum tempo.

Além de feiras com diversos expositores, o Divirta-se selecionou 12 lojas para você entrar no maravilhoso mundo dos discos. Por vários dias do ano.

FEIRA DO MIS

A Locomotiva Discos promove a feira com o MIS. Serão 70 expositores, entre lojistas e colecionadores, vendendo álbuns como ‘Blackstar’ (2016), de David Bowie (R$ 240). A banda Elo da Corrente se apresenta no auditório da instituição, às 16h. É necessário retirar ingresso na bilheteria.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (16),12h/20h.

SANTO ANDRÉ

Na Feira Livre do Vinil, realizada há 13 anos, há discos a partir de R$ 2. Além dos bolachões, oferta de fitas cassete, agulhas e aparelhos de som.

Galeria Studio Center. R. Campos Sales, 58, Sáb. (16), 9h/17h30.

MUNDO PENSANTE

No domingo, o Festival Mundo Pensante #3 também recebe uma feira de vinil, com itens da Patuá Discos (leia mais sobre a loja na pág. 11) e da Show me Your Case. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (17), 15h. Grátis.

BARATOS AFINS

Há 37 anos, a loja é uma instituição dos discos na cidade. Organizada e com bom atendimento, vende LPs, CDs e DVDs. Quem percorre os álbuns usados pode se deparar com um autógrafo do sumido Belchior em um exemplar de seu álbum ‘Paraíso’ (1982. R$ 59). Para os fãs de grunge, uma boa opção é o LP ‘Ten’ (R$ 160, foto acima), clássico do Pearl Jam. Entre os CDs, vale conferir a caixa ‘De Todas As Maneiras’, com os álbuns que Chico Buarque gravou entre 1966 e 1985.

Galeria do Rock. Av. S. João, 439, 2º andar, Lj. 318, 3223-3629. 10h/18h30 (sab., até 16h).

TONY HITS

O DJ, que promove bailes de samba-rock, também tem sua loja. O que chama atenção ali é a quantidade de LPs de nomes que fizeram o soul brasileiro, principalmente Tim Maia e Jorge Ben. O primeiro álbum do Síndico, com ‘Primavera’, custa R$ 170. Há ainda uma edição em vinil de ‘Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão’ (1994), de Marisa Monte, por R$ 160. O álbum foi lançado quando a era do CD

já estava a todo vapor, e sua edição em LP se tornou rara.

Galeria Boulevard. R. 24 de Maio, 188, Lj. 109, 3337-7048. 10h/20h (sáb., até 16h).

CELSOM DISCOS

A loja vende CDs novos e usados, mas o grande destaque são os LPs. Hoje um procurado item, a edição original de ‘Acabou Chorare’ (1972; foto), dos Novos Baianos, é um dos discos que o estabelecimento, limpo e organizado, ostenta na parede. Quem desembolsar R$ 220 poderá ouvir em seu toca-discos ‘Besta É Tu’, ‘Brasil Pandeiro’ e ‘Preta Pretinha’. Vale também conferir ‘Alceu Valença e Geraldo Azevedo’ (1972), disco de estreia de ambos com arranjos do maestro Rogério Duprat. A loja tem uma edição original quadrafônica (mixada para quatro canais) por R$ 200.

Galeria Boulevard. R. 24 de Maio,188, lj. 116/118, 3337-5631. 11h/19h (sab., 10h/16h).

CASARÃO DO VINIL

Há um belo acervo no imóvel, com milhares de discos de vinil. Porém, é preciso paciência se quiser encontrar um álbum específico. Os setores não são divididos por gênero, e sim por valores, que vão de R$ 10 a R$ 79,90. Um exemplar em bom estado da trilha da novela ‘Gabriela’ (1975), com músicas que levaram Djavan e Fafá de Belém ao sucesso, está no setor mais barato, em um cômodo no fundo da casa. Já ‘A Collection of Beatles Oldies’ (1966), coletânea do grupo inglês com ‘Can’t Buy Me Love’ e ‘A Hard Day’s Night’ , custa R$ 49,90.

R. dos Trilhos, 1.212, Mooca, 2645-2808. 9h/19h (sáb., até 18h).

LOCOMOTIVA DISCOS

A loja tem dois espaços. Na entrada, o visitante dá de cara com novas edições em vinil de clássicos. ‘A Love Supreme’ (1965), de John Coltrane, e ‘Back to Black’ (2007; foto acima), de Amy Winehouse, custam R$ 110. Na seção de usados, vale levar para casa ‘Trilogy’ (1972), importante registro do trio progressivo Emerson, Lake & Palmer. Há itens interessantes no setor de CDs, especialmente caixas. ‘Popstar’ reúne álbuns que Fábio Jr. gravou para a Som Livre entre 1979 e 1982, nos quais se aproximou do soul e do pop internacional. O pacote custa R$ 60.

Galeria Nova Barão. R. 7 de Abril, 154, Lj. 8, 3255-4963. 10h/20h (sáb. até 18h).

PATUÁ DISCOS

Com acervo que mescla LPs novos e antigos de vários estilos, a loja se destaca pelas notas explicativas escritas nos invólucros plásticos dos álbuns. ‘Terceiro disco de um de nossos artistas preferidos!’, diz o papel sobre um exemplar de ‘Conversas com Toshiro’ (2015), de Rodrigo Campos. Uma cópia custa R$ 130. Neste sábado (16), a loja promove o lançamento de ‘The Copan Connection’, álbum do Bixiga 70 com versões para músicas de ‘III’ (2015), vendido exclusivamente no estabelecimento. Haverá discotecagem e presença dos integrantes da banda. R. Fidalga, 516, V. Madalena, 2306-1647. 11h/20h; neste sáb. (16), até 22h).

DISCOMANIA

A tradicional loja está passando por uma reforma. Mas continua valendo a visita, com seu acervo de LPs, CDs e DVDs de música e filmes, em sua maioria usados. O estabelecimento não foca em um único estilo, oferecendo discos que vão do sertanejo de raiz ao pop internacional. Na parede, chama atenção uma edição original importada de ‘Clouds’ (1969; foto acima), álbum que sedimentou a carreira de Joni Mitchell. Para quem gosta de MPB, boa opção é a trilha de ‘Quando o Carnaval Chegar’ (1972), com Chico Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia – também protagonistas do filme -, por R$ 40.

R. Augusta, 560, Consolação, 3257-2925. 10h30/19h (sáb., 10h/17h).

DISCO SETE

Fundada há 15 anos, a loja é ponto tradicional de quem coleciona álbuns de MPB. Em meio a pôsteres de Roberto Carlos e Djavan, pode-se encontrar álbuns clássicos em bom estado por R$ 5. É o caso de ‘Outras Palavras’ (1981), de Caetano Veloso. O trabalho, puxado pela música ‘Lua e Estrela’, marca seu recorde de vendas até aquela época. As raridades podem vir do outro lado do mundo. Uma coletânea japonesa de Jorge Ben, intitulada ‘Black Samba’, tem sucessos como ‘Mas que Nada’ e ‘Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas’. Há ainda uma banca de discos a R$ 2. Galeria Nova Barão.

R. 7 de Abril, 154, lj.24. 10h/19h30 (sáb., até 16h30).

CHICO E ZICO

A dupla é conhecida por sua loja recheada de raridades de música brasileira. ‘Louco por Você’ (1961), primeiro LP de Roberto Carlos, está à venda. O álbum, o único que não traz foto do Rei na capa, é renegado pelo artista. Mas a qualidade do acervo não se traduz em bom atendimento. Devidamente identificada, a reportagem do Divirta-se perguntou os valores dos discos. Um dos proprietários da loja, contudo, foi rude na recepção e se negou a revelá-los.

Galeria Boulevard. R. 24 de Maio, 188, lj. 113, 3362-0004.12h/19h30 (sab., 10h/16h).

PEÇA BIS. Há lojas que vão além dos discos. Em algumas, é possível encontrar aquele álbum tão procurado bebendo uma cerveja ou degustando um dos melhores pudins da cidade.

SENSORIAL DISCOS

Cervejas artesanais são o carro-chefe do local, que também abriga shows de bandas autorais. A brasileira 3 Lobos Exterminador (355 ml.), feita de trigo, custa R$ 18. Entre LPs e CDs, está à venda uma edição em vinil de ‘Ventura’ (2003; foto acima) , considerado pela crítica o melhor álbum do Los Hermanos. Entre hoje (15) e amanhã (16), o local dará descontos na compra de todos os seus produtos para celebrar o Record Store Day.

R. Augusta, 2.389, Cerqueira César, 3333-1914. 11h30/23h59 (2ª e 3ª, 11h30/20h30; fecha dom.)

Pode começar pela sobremesa: o pudim de leite (R$ 12) do local, aberto pela chef há dois anos, é delicioso. No cardápio também há tortas de frango, palmito e camarão (R$ 16, individual; R$ 62, média). Entre as opções de de vinil, está um exemplar de ‘Samba Esquema Noise’ (1994), do Mundo

Livre S/A, reeditado pelo selo Assustado Discos.

R. Imac. Conceição, 151, V. Buarque, 3477-4642. 10h/21h (fecha dom. e 2ª; exceto últ. dom. do mês, 10h/18h.).

FATIADO DISCOS

Para beber, a casa recomenda o chopp IPA da Schornstein ( 300ml; R$12). No cardápio, há hamburgueres do McCoy’s Burger Stand, entre R$ 18h e R$ 25. ‘Life Won’t Wait’ (1998), quarto álbum da banda punk Rancid, está à venda (R$ 180), em edição importada com vinil alaranjado. ‘Bloodclot’ foi o sucesso deste trabalho. Há ainda a compilação ‘Jamaican Soul’ (2010), do cantor Pat Kelly, um dos precursores do reggae, por R$ 130. As músicas que integram o projeto foram gravadas entre os anos 1960 e 1970.

Av. Prof. Alfonso Bovero 382, Sumaré, 2893-7820. 13h/22h30 (fecha 2ª).