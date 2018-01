Recém-aberta, Officina reúne padaria, empório e rotisseria em galpão rústico

Galpão abriga padaria, pastifício e empório (Foto: Felipe Rau/Estadão)

A Officina era para ser apenas uma fábrica de pães e massas, que abasteceria os bares do chef e empresário Marcos Livi (Veríssimo, Botica e Quintana). Mas logo veio a vontade de estender o serviço aos clientes. Em um galpão com pé direito alto, janelões de vidro e uma varanda de frente para a praça, a nova casa abriga padaria, rotisseria e empório, com produtos para comer ali mesmo ou levar – desde embutidos até vinhos.

O cardápio abre com itens para o café da manhã. O combo ‘da casa’ (R$ 28), por exemplo, serve até duas pessoas, com baguete quentinha, croissant e pão de grãos, ovos mexidos com queijo, copa lombo, queijo, salada de frutas com iogurte e granola, suco de laranja, manteiga, mel e geleia. Mas também dá para pedir a dupla de pão com manteiga na chapa (R$ 4, na baguete) e café com leite (R$ 9). A partir das 11h, serve com informalidade petiscos, saladas e sanduíches. Em breve, também vai assar pizza à noite, para comer com as mãos, como as da Napoli Centrale – que Livi toca no Mercado de Pinheiros.

ONDE: Pça. Sir William Crookes, 18, Brooklin Novo, 5102-4811.

QUANDO: 7h/22h (sáb. dom. e fer., 8h/22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: M e V.

Pães da Z Deli agora para viagem

Foto: divulgação

Os pães usados nos lanches da Z Deli Sandwich Shop já podem ser levados para casa. Doze receitas, entre ‘Bagel’ (R$ 3,50), ‘Challah’ (R$ 8) e pão de hambúrguer (R$ 12, 6 unid.), são vendidos na Padaria da Z Deli, em um balcão encostado à casa de Pinheiros. R. Francisco Leitão, 28, Pinheiros, 2894-0583. 8h/17h (sáb., até 19h). Cc. e Cd.: todos.