‘Surfing Bacon’, do Meats (Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

O ‘Surfing Bacon’ (R$ 29; foto), com lagostins salteados, bacon e pimenta jalapeño no pão de cachorro-quente, é uma das receitas que o chef Paulo Yoller leva para a chapa da nova unidade do Meats. Outro prato que só pode ser pedido ali é o vegetariano ‘Meatless’, com cogumelos, queijo suíço e gremolata (R$ 29).

Al. Lorena, 2.090, Jd. Paulista, 2679-6323.