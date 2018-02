Foto: Rogério Gomes/Divulgação

O ceviche de polvo com aioli (R$ 45; foto) é uma das novas entradas do A Figueira Rubaiyat, que também inclui no menu o tagliatelle de palmito com camarão (R$ 45) e o tiradito de atum com vinagrete de shoyu e mel (R$ 38). De sobremesa, a novidade é a torta de limão com frutas vermelhas (R$ 28).

R. Haddock Lobo, 1.738, Cerq. César, 3087-1399.