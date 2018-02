Raw Burger N Bar aposta em bons lanches e drinques

Hambúrguer duplo (Foto: Cleópatra Carrére/divulgação)

Em uma esquina movimentada da Vila Madalena, o novo Raw Burger N Bar – com ambiente rústico e pegada industrial – foca nos sanduíches e drinques. Antes de abrir a casa, os sócios Rudney Marcondes e Tiago Ishikawa fizeram direitinho a lição de casa: escolheram bons fornecedores para servir um hambúrguer de respeito. São apenas sete opções, incluindo um de frango (R$ 19) e outro vegetariano de grão-de-bico (R$ 22). Os demais são montados com dois discos de carne bovina de 100 gramas cada, feitos com um blend exclusivo do açougue Feed.

O ‘Raw Onion Burger’ (R$ 25) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa tostada e maionese de Tabasco, no pão australiano da La Minuta, que fornece os pães da casa. A versão com bacon crocante, picles e maionese sai por R$ 28. São lanches grandões, para se lambuzar mesmo, com carne ao ponto e bom pão tostado.

Para petiscar, a cozinha prepara batatas rústicas com alho e alecrim e ótimas abobrinhas empanadas (R$ 9, cada). Se quiser algo mais forte, vá de bacon crocante caramelizado com cerveja preta (R$ 15). Na carta de drinques assinada por Alexandre Beck estão clássicos, como ‘Bloody Mary’ e ‘Aperol Spritz’ (R$ 25, cada), e opções divididas em categorias como Gin Tônica (R$ 29) e Julep’s (R$ 22). Apesar do bom atendimento, a cortesia ‘Welcome’, chip de banana com steak tartare, não chegou à mesa no dia da visita.

ONDE: R. Aspicuelta, 176, V. Mada- lena, 3032-3610.

QUANDO: 17h/1h (dom., 12h/20h; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.