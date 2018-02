Foto: Bruno Geraldi/divulgação

O Ráscal Itaim foi o primeiro da rede a ganhar um bar e carta de drinques com mais de 22 sugestões, como o famoso ‘Caju Amigo’ (R$ 18/R$ 26; foto), elaborado com compota caseira da fruta, e o ‘Beer Honey’ (R$ 32), à base de uísque com mel e finalizado com espuma de cerveja.

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 831, Itaim Bibi, 3078-3351.