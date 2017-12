Rancho Português realiza festival de sanduíche típico

Foto: divulgação

O Rancho Português realiza seu primeiro Festival do Prego – sanduíche popular em Portugal feito com bife bovino. Até o dia 29, a casa também serve o lanche com diferentes recheios, como o ‘Prego de Alheira’, com ovo frito, couve e molho de mostarda (R$ 30), e o ‘Prego de Bacalhau’ (R$ 35; foto), com o peixe grelhado e vinagrete.

Completam o cardápio mais quatro versões de sanduíche: ‘Prego de Galinha’, com filé de frango, parmesão ralado e alface picada (R$ 22); o ‘Prego de Leitão’, recheado com leitão à bairrada e molho de pimenta (R$ 22); o ‘Prego de Pernil’, desfiado, com pimentões coloridos e vinha d’alho (R$ 24); e o tradicional ‘Prego de Carne’, montado com filé mignon, queijo prato, presunto e ovo frito (R$ 28).

Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.