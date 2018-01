Raimundo Cela ganha retrospectiva com mais de cem obras

Foto: divulgação

Figuras populares, como vaqueiros, rendeiras e jangadeiros, e a paisagem do litoral brasileiro serviram de inspiração para o cearense Raimundo Cela (1890-1954). A produção do artista será lembrada em uma grande retrospectiva a partir deste domingo (12), no Museu de Arte Brasileira da Faap (MAB-Faap).

Sob a curadoria de Denise Mattar, são apresentadas 120 criações do artista, entre desenhos, pinturas e gravuras. Percorrendo momentos importantes de sua carreira, a mostra exibe obras como ‘Último Diálogo de Sócrates’ (1917), premiada no Salão Nacional de Belas Artes e que lhe rendeu uma residência artística em Paris.

Aliás, de sua passagem pela França nos anos 1920, é possível ver trabalhos como ‘Paisagem de Saint-Agrève’ (1921).

ONDE: MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. QUANDO: 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Inauguração: dom. (12). Até 24/7. QUANTO: Grátis.