Rael apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado no fim do ano passado. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ são algumas das músicas apresentadas no show, que conta com a participação da cantora Mariana Aydar.

Rael

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.5ª (12), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.