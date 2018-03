Veja as opções de quitutes para a semana

Cafés

Café no Vidro

A cafeteria fica na Galeria Ipê, no Centro, e não tem mesas, apenas um balcão com banquetas. O café coado da Fazenda Pessegueiro é feito de dois em dois litros e vem no copo americano (R$ 2,25). Para comer, deliciosos bolos como os de laranja, banana, chocolate e milho (R$ 4, a fatia). As broas de milho também fazem sucesso (R$ 2,50, quatro unid.).

R. 7 de Abril, 111, República, 3129-8523. 7h30/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops, mesinhas na varanda e no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 9/R$ 36), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, há ovo quente com pão (até as 13h; R$ 14), sanduíche de picadinho de carne cozida no café (R$ 18) e arroz-doce com chantilly de café (R$ 10).

R. Fradique Coutinho, 1340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Teakettle

Na bucólica casinha da farmacêutica Sylvia Rodrigues, há mais de 150 tipos de chá, um para cada momento, entre puros, blends e até terapêuticos, vendidos a granel (R$ 38, com 30g; R$ 53, com 50g). Mas vá com tempo para tomar um chá quente (R$ 7, 250 ml) ou gelado na sala ao lado do jardim, como o de rosas e cranberry (R$ 14), acompanhado dos pães e bolos feitos na casa.

R. Alexandre Dumas, 1.049, Chácara S. Antônio, 5523-9615. 9h30/19h30 (dom., 10h30/17h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.teakettle.com.br

Creperias

The Dutch Pancake

Panquecas holandesas reinam absolutas no cardápio. Sobre os discos de massa fina e frita, há opções como a ‘Caprese’, com tomate, muçarela de búfala e pesto de manjericão (R$ 34), e a ‘Mexicana’, que leva chilli de carne moída, sour cream e guacamole (R$ 32). Na seleção de doces, a ‘Appel’ vem com maçã, sorvete de canela e chantilly (R$ 25).

R. Pais de Araújo, 119, Itaim Bibi, 3758-4991. 12h/15h (5ª e dom., até 22h: 6ª e sáb., 23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolat du Jour

Faz um dos melhores chocolates finos da cidade. A linha Pratigi é feita a partir da amêndoa de cacau sustentável e certificado do Sul da Bahia. Boa pedida para a estação, o ‘Choco Chaud’ (R$ 15,80) é um chocolate quente cremoso servido com colher coberta com chocolate.

R. Haddock Lobo, 1.421, Cerq. César, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Délice

Os docinhos finos feitos pela confeiteira Andrea Gatti podem ser provados na simpática lojinha que antecede o ateliê. Há ninho de ovos, camafeu de nozes (R$ 4,50, cada), bombons (R$ 4) e bolo de brigadeiro no pote (R$ 16).

Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.).

Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Al Basha

Cozinha árabe comandada pela chef Marina Mattar Haddad, libanesa que prepara quibes (R$ 5), esfihas de carne, de queijo e de ricota com coalhada (R$ 3,50, cada). A casa também monta bufê com especialidades como quibe cru e tabule (2ª a 6ª, R$ 20, mulher, e R$ 25, homem; sáb., R$ 25/R$ 30). No menu à la carte, há sanduíches como o de falafel (R$ 15).

R. Humberto I, 1.038, V. Mariana, 5908-1294. 8h/20h (sáb., até 16h; fecha dom.). Julho: 8h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. Só há uma opção de hambúrguer, mais batata frita (R$ 8), milk-shake (R$ 25), cerveja (R$ 9) e refrigerante (R$ 5). O hambúrguer custa R$ 23 e o cheeseburger,

R$ 25. Sem mudar o preço, dá para acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa e outros ingredientes.

R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, até 0h; 5ª a sáb., até 1h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Burger Lab Experience

Aqui, quem monta o sanduíche é o cliente. É preciso escolher o pão, a carne, o tipo de queijo, os ‘toppings’ e os molhos. Mas também dá para escolher entre as sugestões da casa, como o ‘Super Cheese Bacon’ (R$ 25).

R. General Mena Barreto, 808, Itaim Bibi, 2308-3278. 12h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 1h).

Sorvetes

Freddo

A marca argentina de sorvetes serve mais de 30 sabores, como o ‘Vauquita de Leite’, que também pode vir nas opções com pedaços caramelizados ou ‘Tentação’, com doce de leite cremoso (R$ 11,50/R$ 21,90).

Shopping Pátio Paulista. R. 13 de Maio, 1.947, Bela Vista, 3251-2851. 10h/22h (dom., 10h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Pé no Parque

É um híbrido de bar natureba – cujo cardápio inclui saladas e pratos rápidos – com casa de sucos, que lista 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 8,30/R$ 9,60). O sanduíche ‘Manequinho Lopes’ (R$ 34,90) é feito com filé mignon, queijo prato, tomate, alface e maionese, na baguete.

R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/0h30 (sáb., dom. e fer., 8h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.