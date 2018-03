Quitutes para aquecer (e adoçar) os dias de inverno

A chegada do inverno inspira novas receitas em cafés, chocolaterias e até – por que não? – em sorveterias

Fotos: divulgação

A sorveteria Da Pá Virada também serve fondue com frutas, sorvetes e calda de chocolate quente

crocante (R$ 45, para dois; foto). Outra boa pedida é o waffle quentinho com sorvete de baunilha e frutas vermelhas (R$ 16). R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 3721-2320.

Na simpática sorveteria e doceria Addolcire, a fondue é servida com banana, morango, brownie e bolinhas de sorvete para mergulhar na calda de chocolate quente francês (R$ 35, para dois; foto). Al. Jauaperi, 1.201, Moema, 4305-4001.

Se a ideia for preparar fondue em casa, a Cau Chocolates vende a calda pronta à base de chocolate amargo, ao leite, creme de leite e rum (R$ 88, 500g; foto). Aproveite a visita e prove o chocolate quente com o belga Callebaut (R$ 12). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820.

Foto: Leo Feltran/divulgação

A Cuordicrema também amplia o menu. Entre as opções, há bolo de chocolate (R$ 17) e tortas de maçã (R$ 16; foto) e de cereja (R$ 17), servidos quentes com sorvete e calda de Nutella. R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, 3071-3147.

A bebida no copo acima leva ganache de Ovomaltine, leite cremoso, café expresso e chocolate em pó polvilhado. A receita do ‘Mocha Ovomaltine’ (R$ 9; foto) é preparada com exclusividade na unidade do Sofá Café do Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3198-9422.