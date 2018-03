Bolo de pistache é novidade de loja; veja outras opções de quitutes

A Ponto de Brigadeiro coloca em seu cardápio o bolo de pistache (R$ 9, a fatia; foto). Feito com farinha caseira, ele é recheado com quatro camadas de brigadeiro de pistache da própria casa. Para acompanhar, as opções são dois blends de café Il Barista (R$ 4,50) ou o chocolate quente belga (R$ 6,50).

R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503

As vitrines da Petit Comité Rotisserie exibem pratos para montar uma refeição completa, do petisco à sobremesa. Da cozinha da chef Rita Atrib, saem opções como torta de carne de panela (R$ 71, o quilo; foto); cuscuzinho de camarão (R$ 18, 12 unid.); e o ótimo cheesecake de Ovomaltine (R$ 80, o quilo).

R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771.

Cafés

Beluga

Com ambiente clean e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão de madeira para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado (R$ 6 ou R$ 7, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 6) e tortas d’A Torteria.

R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.belugasp.com

Por um Punhado de Dólares Café

No salão espaçoso e com mesas de madeira, a parede de lousa apresenta o cardápio, de cafés com diferentes métodos de preparo – expresso (R$ 4), coado (R$ 5) e na prensa francesa (R$ 7) – a outras bebidas, como o chocolate quente (R$ 8) e o macchiato (R$ 5). Na vitrine, estão quitutes como o bolo de chocolate com café (R$ 8, a fatia) e sanduíches na ciabatta (R$ 16/R$ 18).

R. Nestor Pestana, 115, Consolação, 3214-5891. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados e tortas do dia (R$ 17,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos surgem em versões bem recheadas como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90, quilo); e bolo de coco cremoso (R$ 90).

R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gimbernau

Resistiu ao tempo e, sob a batuta da terceira geração, ainda é conhecida por fazer doces típicos catalães, como o ‘Chuchu’, uma massa de brioche recheada, que pode ser assada ou frita (R$ 7) – apenas sob encomenda. Mas vá à pequenina doceria pelos suspiros (R$ 4,50, 125g), que são soberanos no balcão. Estão lá em forma de discos de todos os tamanhos, pinguinhos e ninhos.

R. Aimberê, 113, Perdizes, 3862-3795. 9h/20h (dom. e fer., até 13h). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.confeitariagimbernau.com.br

Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como macarons (R$ 4,20, cada), trufas (R$ 3,80, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados, como o brigadeiro de colher no copinho (R$ 5,30). Bombons e bolos completam o cardápio da casa, onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 4,80).

R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.ninaveloso.com.br

Renata Arassiro

A loja de chocolates tem bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 5) e de figo com champanhe (R$ 8) à base de chocolate belga. A chocolateira também desenvolveu receitas com curry, leite de coco, priprioca e de amarena com iogurte (R$ 5, cada). Para acompanhar, há café Nespresso (R$ 6).

R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo).

R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h. Cc.: todos.

Cd.: todos. Estac.: grátis.

Fazenda dos Pães

Sempre movimentada, está próxima ao Estádio do Morumbi. Na entrada, ficam as estações de bolos e salgadinhos; e a vitrine dos fundos guarda os pães, como o minipão de queijo (R$ 46,90, o quilo). Entre os doces, fique com o quindim ou com a bomba de chocolate (R$ 6,50, cada). Há ainda um balcão onde são servidos os sanduíches feitos na chapa, caso do cheese salada (R$ 18,60).

R. dos Três Irmãos, 579, Morumbi, 3721-1691. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pãozin

Nesta casinha colorida e com evidente toque feminino, o pão de queijo é feito com queijo da Serra da Canastra e abraça recheios como pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 9). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 7) ou de goiabada Zélia (R$ 7). Para acompanhar, há expresso feito com Café do Centro Peneira 19 (R$ 4,50).

R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769. 9h30/18h30 (sáb., 9h/ 15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.paozin.com.br

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 6), seguida pela de camarão (R$ 6,50). Há ainda opções doces, como a de nozes ou de banana com doce de leite (R$ 6, cada). Outro sabor que acaba de sair do forno é o de carne-seca com abóbora (R$ 6). Para refrescar, há sucos feitos com polpa de frutas (R$ 6).

R. Domingos de Morais, 2.026, V. Mariana, 5549-4443. 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.ranchodaempada.com.br

Sanduíches

New Dog

Desde 1967, os lanches abastecem os baladeiros famintos. O cheese salada custa R$ 26. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O cheese dog básico, com pão, salsicha e queijo (R$ 16,90), pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por

R$ 30,10. A porção de fritas sai por R$ 21,90.

R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 8h/5h (5ª a sáb., 24h; dom., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis. www.newdog.com.br

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. O de maior sucesso é o ‘Burger 57’, com 220g de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho (R$ 34,50). Prove também o ‘Champ Burge’, que leva hambúrguer (160g), queijo suíço e cogumelos frescos na manteiga (R$ 29,50). A limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa (R$ 8,50, 500 ml) é ótima.

R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª e sáb., almoço até 16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stlouisburger.com.br

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara 13 hambúrgueres – um deles vegetariano, o ‘Cogú’ (R$ 29,11), montado com shitake, queijo brie e molho de tomate. No ‘Gringo’ (R$ 29,11), o hambúrguer de 180g vem com queijo prato, bacon, picles de pepino e maionese verde à parte.

R. Diogo Jácome, 391, V. Nova Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.:todos. Cd.: todos. www.

hamburgueriatradi.com.br

Sorvetes

Davvero

A decoração clean e o atendimento extremamente prestativo tornam a experiência de estar na loja mais agradável. Os gelatos, feitos no dia, são cremosos e intensos, como os de pistache, gianduia crocante, frutas vermelhas, abacate, coco e manga (R$ 11/R$ 15,

no copinho). A casquinha feita na casa custa R$ 13, com um sabor.

R. Paes de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.davvero.com.br

Trevisi

Feitos artesanalmente e com ingredientes frescos, os gelatos ganham versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e – um dos campeões de pedidos – morango com laranja e manjericão (R$ 10/ R$ 16, no copinho; R$ 12, na casquinha). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete -, acomode-se no simpático salão no fundo.

Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h).