Quinze opções de restaurantes para ir esta semana em São Paulo

Parceria do chef Alex Atala com donos da rede Frutaria São Paulo, a casa envidraçada tem ambiente claro, informal e pé-direito alto (foto). O cardápio segue o conceito de comida sustentável e traz sempre novas sugestões do café da manhã ao jantar. Para começar, há tapiocas (R$ 17) e omeletes (R$ 17). Os ‘Sanduíches de Forno’ são feitos a partir das 16h. Há ainda uma boa seleção de saladas (R$ 25, cada), arrozes e caldos (R$ 29, cada) e itens para compor o prato, entre proteínas, como galeto ou milanesa (R$ 29, cada), e guarnições, a exemplo da farofa de talos e da mandioca cozida (R$ 9, cada). O ‘Menu do Dia’ (R$ 49), com entrada, prato, sobremesa e bebida (chá, refresco ou água filtrada), é servido apenas no almoço, de 2ª a 6ª. R. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, 3071-1968 (110 lug.). 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

ALEMÃO

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, faz pratos como ‘Paprika Schnitzel’ com nhoque de batata (R$ 79,50); joelho de porco (R$ 77,30) e bisteca (R$ 72,10), todos para duas pessoas. De sobremesa, prove a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 7,10). R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ÁRABE

Almanara

A unidade do Centro preserva a charmosa ambientação de 1950. A salada ‘Fatuche’, com pimentão, folhas, rabanete, hortelã, pepino e tomate (R$ 39,90), a kafta (R$ 48,40, dois espetos) e a esfiha de carne (R$ 6,20) são boas pedidas do menu. R. Basílio da Gama, 70, República, 3257-7580 (112 lug.). 11h30/23h (dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Attallah

Simples e minúsculo, é apenas uma garagem com balcão e duas mesas no térreo e tem cozinha primorosa. A esfiha (R$ 4), a abobrinha recheada com coalhada no molho de tomate (R$ 39,50, a porção) e o charuto de repolho (R$ 39,50, a porção) são boas pedidas. R. Dr. Franco da Rocha, 631, Perdizes, 3675-5462 (8 lug.). 10h/19h (sáb., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ARMÊNIO

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, entre as melhores de São Paulo – fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,20, a de carne; R$ 13,80, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 59. Prove o quibe na coalhada (R$ 68), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (70 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

Esquina Mocotó

Cozinha brasileira de autor e de produto: é o que faz chef Rodrigo Oliveira neste restaurante de cozinha contemporânea. Na seleção, há ‘Nhoca’ (R$ 48,90), nhoque de mandioca com legumes, tucupi e queijo de cabra; e paçoca de pato, com ovo caipira, vinagrete de feijão e linguiça defumada (R$ 52,90). Av. Nossa S. do Loreto, 1.108, V. Medeiros, 2949-7049 (72 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

O Compadre

Casa simpática, com jeitão de fazenda, que monta atraentes bufês de pratos da cozinha brasileira, grelhados feitos na hora, massas, saladas, frios e doces típicos. Custa R$ 75,90, de 2ª a 6ª, e R$ 85,90, nos fins de semana e feriado. Tem música ao vivo aos sábados, no jantar e aos domingos, no almoço. Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme, 2252-3131 (450 lug.). 12h/16h e 19h/23h30 (sáb. e fer., almoço até 17h30; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Sujinho Bisteca d’Ouro

A casa bem simples lembra mais um bar e prepara bons churrascos. A bisteca é famosa (R$ 47,50, 600 g), mas também prepara bacalhau na brasa com brócolis e batatas coradas (R$ 122,50, para dois) e salmão na brasa com arroz à grega e batata sauté (R$ 42,50). R. Consolação, 2.078, Consolação, 3154-5207 (300 lug.). 12h/4h45. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

COZINHA RÁPIDA

Bistrô Faria Lima

A casa mescla o ritmo de café com restaurante. Peça o ‘Bacalhau com Natas’, lascas de bacalhau gratinado com molho branco (R$ 44,90); o filé mignon com chimichurri e batatas (R$ 49,90); ou a paella de frutos do mar (R$ 76,90). A carta de vinhos lista mais de 36 rótulos. Av. Brigadeiro Faria Lima, 4150, Itaim Bibi , 3045-4040 (120 lug.). 11h30h/15h e 19h/23h30 (sáb., 11h30/0h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPANHOL

Fuentes

Grande, simples e ruidoso, tem cozinha boa com toques caseiros. Faz caldeirada com posta de badejo e frutos do mar, acompanhada por batata e grão-de-bico (R$ 190). O menu tem ainda a clássica ‘Paella Valenciana’ (R$ 250, para quatro pessoas) e o ‘Puchero’, um cozido espanhol (R$ 69, para dois). A carta de vinho lista mais de 20 rótulos (a partir de R$ 42). R. do Seminário, 149, Centro, 3228-1680 (170 lug.). 11h/15h (5ª e 6ª, até 15h30; sáb., dom. e fer., até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Ça-Va

O bistrô pequeno e simpático apresenta receitas como o steak tartare selado com camembert (R$ 65), e o ‘Confit de Canard’ com risoto de cogumelos (R$ 65). No almoço de segunda a sexta-feira, serve menu executivo por R$ 49,90. Aos domingos, a opção com entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 59,90. R. Carlos Comenale, 277, Cerq. César, 3285-4548 (55 lug.). 12h/15h30 (5ª e 6ª, 12h/15h30 e 19h/23h30; sáb., 19h/23h30; dom., 12h/15h30). Cc. e Cd.: todos.

ITALIANO

Giardino

Embora funcione também no almoço, é no jantar que a casa fica mais aconchegante. As mesas, distribuídas em torno de um jardim, passam a ser iluminadas por velas. Serve massas com diversos acompanhamentos, a exemplo do fettuccine com filé de cordeiro (R$ 59). Há também o ravioli verde, massa artesanal recheada com muçarela de búfala (R$ 48). Av. Lavandisca, 437, Moema, 5051-0918 (130 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Sushiguen

Instalado em uma discreta galeria comercial. Peça a especialidade da casa, o ‘Tirashi Especial’ (R$ 90), uma caixa de laca forrada com o delicioso arroz do sushi, encimado por sashimi de peixes fresquíssimos, fatias de omelete, legumes cozidos e conserva de abóbora. O combinado simples de sushi e sashimi para duas pessoas custa R$ 160. R. Padre Manuel da Nóbrega, 76, Jd. Paulista, 3289-5566 (48 lug.). 11h30/14h30 e 18h/22h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

NATURAL

Banana Verde

Admite os derivados de leite e agrada com receitas criativas. O menu executivo, um bufê com prato principal e sobremesa, custa R$ 49,50 de terça a sexta-feira, no almoço. Nos fins de semana e feriados, sai por R$ 65,70. Entre os pratos servidos no jantar, há bobó de cogumelo shimeji com banana-da-terra e purê de cará com queijo meia cura (R$ 54,90). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828 (62 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/23h; dom., 12h/ 16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PIZZARIA

Carlitos

Apresenta uma boa variedade de pizzas, como o ‘Calzone do Especial’, recheado com ricota, muçarela, escarola e coberta com molho de tomate, salpicado com alho e parmesão (R$ 77). Há também opções de pizzas doces, como a de chocolate ao leite (R$ 65), chocolate branco (R$ 65) e morangos (R$ 68). R. França Pinto, 1.347, V. Mariana, 5572-2552 (350 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.