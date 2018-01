Quinze atrações para aproveitar com as crianças neste fim de semana

Foto: Camila Picolo

+ Inspirado na obra do britânico David Almond, o espetáculo Skellig narra as aventuras de Michael e seus encontros com um ser alado que habita a garagem de sua casa. Da Cia. Simples, a adaptação une teatro e dança. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (16). Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 29/10.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Nelson Kon

+ No projeto Lê pra Mim?, artistas e escritores estimulam a leitura para crianças. Serão lidas duas obras por sessão, por nomes como Pedro Bandeira, na 3ª (19), às 10h; e Wanessa Camargo, na 5ª (21), às 14h. 45 min. Livre. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Oca (100 lug.). Av. Queiroz Fº, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 3ª (19), 4ª (20) e 5ª (21), 10h, 11h, 13h e 14h. Grátis.

CIRCO

Do Largo ao Palco

Peças, oficinas e vivências ocorrem até 8/10 no projeto, com participação de quatro companhias de circo: La Mínima, Nau de Ícaros, Parlapatões e Cia. Suno. Com sessões às 18h e às 21h, a La Mínima apresenta hoje (15) o espetáculo ‘À la Carte’, com dois palhaços que dividem uma casa perdida no espaço e no tempo. 60 min. 10 anos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Hoje (15), 18h e 21h. R$ 6/R$ 20. Inf.: bit.ly/LargPalc

MÚSICA

Bê a Bach

Com flauta, violão e violoncelo, quatro atrizes traduzem o universo sonoro do alemão Johann Sebastian Bach para as crianças, em um espetáculo com dança e música ao vivo. CCBB (112 lug.). R. Álvaro Penteado, 112, Sé, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 16/12.

O Mundo É Grande e Pequenino

Circo e música compõem o show musical do projeto Grandes Pequeninos, em que Tania Khalill e Jair Oliveira cantam canções que abordam temas como diversidade, importância dos livros e imaginação. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (16) e dom. (17), 17h. R$ 60.

OFICINAS

O Que Será de Nozes 2

A partir do filme que estreia esta semana, a oficina organiza, no Espaço Kids, uma confecção de máscaras, chaveiros e outros objetos inspirados no personagem principal. As crianças que participarem também ganham ingressos para assistir à animação em qualquer cinema. 3 a 12 anos. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerq. César, 3472-2075. Sáb., 12h/20h; dom., 14h/20h. Grátis. Até 24/9.

TEATRO

Alice no País do IêIêIê

Inspirado no clássico do escritor Lewis Carroll, o musical de Carla Candiotto aposta em efeitos e cenários psicodélicos dos anos 1960 ao som de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Rita Lee. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 90. Até 8/10.

As Aventuras do Dr. Botica

Do Grupo Giramundo, a peça usa 14 bonecos controlados por atores e conta a história de Dr. Botica e Fido, que vivem cercados de amigos em um mundo mágico. No Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, próximo ao teatro, a mostra ‘Mundo Giramundo’ exibe cerca de 60 bonecos do grupo. 50 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 29/10.

Bita e a Imaginação que Sumiu

Do canal Mundo Bita, a peça apresenta 11 músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta onde vivem. 50 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/10.

Fazendo Cena – Invadindo os Bastidores

Dirigido por Cris Lozano, o espetáculo ‘Caixa Mágica’ conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, a equipe técnica conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (17), 11h. R$ 80.

Poetinha Camará

Produção da Cia. do Fubá, o espetáculo estimula o gosto pela leitura e música com Vinicius – que acaba descobrindo a história de um outro Vinicius, o de Moraes. As apresentações são em bibliotecas da cidade – como na Chácara do Castelo, hoje (15). Esta semana, sessões às 10h e 14h ocorrem ainda na 2ª (18), na Biblioteca Gilberto Freyre, e na 5ª (21), na Biblioteca Álvares de Azevedo. 45 min. 6 a 12 anos. Biblioteca Chácara do Castelo. R. Brás Lourenço, 333, V. Mariana, 5573-4929. Hoje (15), 14h. Grátis.

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, a peça dirigida por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da pobreza e da solidão. 65 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (17), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Que Lixo É Lixo?

Encenado dentro de um ônibus, o projeto BuZum! aborda as consequências do lixo para o planeta em sessões organizadas em vários espaços da capital – com apresentações no Instituto Butantan, neste domingo (17). A maratona será encerrada no dia 24/9, no MIS. 20 min. Livre. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. Dom. (17), 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30 e 15h30. Grátis.

Teatrando

A rodada de espetáculos recebe duas histórias sobre os laços entre pais e filhos: ‘As Clotildes’, da Cia. Le Tempe, será apresentada no sábado (16); e ‘O Jacaré’, da Cia. Maleta Mágica, no domingo (17) – ambos às 15h. 45 min. Livre. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, piso Moema, Moema, 5095-2300. Sáb. (16) e dom. (17), 15h. Grátis.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

Em homenagem ao Setembro Azul, mês dedicado à comunidade surda, a programação comandada pelo grupo Mãos de Fada inclui a oficina ‘Sinalizando Brincadeiras’, atividade para crianças ouvintes e surdas se divertirem juntas, às 14h (ingressos a partir das 13h30); e a contação da história ‘O Príncipe Rouxinol’, às 16h (ingressos a partir das 14h). Itaú Cultural. Sala Multiuso. Av Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (16) e dom. (17), 14h/16h. Grátis.