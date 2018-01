Quinze atrações infantis para este fim de semana

Foto: Alexandre Battibugli

+ Do Giramundo, As Aventuras do Dr. Botica inaugura um espaço voltado ao teatro infantil. Na peça, com 14 bonecos controlados por atores, Dr. Botica e Fido vivem cercados de amigos num mundo mágico. 50 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Estreia sáb. (9). Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 29/10.

Foto: Fox Film

+ Do diretor brasileiro Rafael Ribas, a animação Lino – Uma Aventura de Sete Vidas acompanha um animador de festas cansado de seu emprego, que inclui vestir uma roupa de gato gigante e tolerar o mau comportamento das crianças. Lino pede ajuda a Don Leon, mago pouco talentoso que o transforma justamente no personagem da fantasia.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda do Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne dança, música e teatro. Nele, Alan e Kazani disputam a atenção da pequena Ly, menina curiosa que fotografa tudo ao seu redor. 90 min. Livre. Extra Morumbi. Av. das Nações Unidas, 16.741, S. Amaro, 2076-0087. 3ª a 6ª, 20h. Sáb. e dom., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 60. Até 15/10.

Circo de Coisas

Da Cia. Circo de Bonecos, o espetáculo explora objetos fora de suas funções comuns – como o pregador de roupas que é, na verdade, um equilibrista. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (10), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Patati Patatá

Da dupla de palhaços, o ‘Parque Patati Patatá Circo Show’ recebe números circenses e personagens da série exibida na TV, que interagem com as crianças. 90 min. Livre. Shopping Grand Plaza Santo André. Av. Industrial, 600, Santo André, 4437-5000. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 15h, 17h30 e 20h; dom., 11h, 15h e 17h30. 6ª (8), excepcionalmente, 15h, 17h30 e 20h. R$ 25/R$ 60. Até 5/11.

MÚSICA

O Mundo é Grande e Pequenino

Circo e música compõem o show musical, com Tania Khalill e Jair Oliveira cantando canções que abordam temas como diversidade e imaginação. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 17h. R$ 60. Até 17/9.

OFICINAS

Festival Volante

Criadas pelo Xilomóvel – Ateliê Itinerante, as atividades exploram as fronteiras entre arte e mobilidade, com oficinas de xilogravura, serigrafia e fotografia sem câmera. As senhas serão distribuídas das 13h30 às 17h30. Itaú Cultural. Sala Multiuso (80 lug.). Av Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (9) e dom. (10), 14h/18h. Grátis.

TEATRO

A Máquina de Voar

A vida de duas crianças presas na ala infantil de um hospital muda quando um novo garoto lidera uma rebelião contra a enfermeira. Dir. Eric Nowinski. 80 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9) e dom. (10), 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).

A Menina Lia

Inspirada no livro ‘Matilda’, de Roald Dahl, a peça conta a história de Lia, uma garotinha que amava ler e sofria com deboches na escola e em casa por isso. Dir. Fernanda Gama. 70 min. 6 a 12 anos. Teatro Arthur Azevedo (340 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 16h. Grátis (pede-se doar um livro infantil em bom estado). Até 1º/10.

Chapeuzinho Vermelho

Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (10), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

O Corcunda de Notre Dame

Do diretor Cássio Valero, a adaptação explora o valor da amizade a partir da história entre a cigana Esmeralda e o corcunda Quasímodo – destacando a importância de conviver com diferenças. 60 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (9) e dom. (10), 16h. R$ 14.

Numvaiduê

Dos Doutores da Alegria, o espetáculo é conduzido pelos palhaços ‘besteirologistas’, que exploram com humor e poesia seus sonhos e fantasias ao descobrir um hospital abandonado. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 29/10.

Procurando Luiz

O espetáculo do Grupo Cena Teatral aborda temas como amizade e superação a partir da obra de Luiz Gonzaga, com parte das canções interpretadas ao vivo. 55 min. 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 19/11.

E Quando Chega a Noite

Formada por mulheres, a Cia. Realejo estreia espetáculo sobre questões feministas e de gênero, com a história de três irmãs que usam a imaginação para brincar na hora de dormir. 50 min. Livre. Teatro UMC (70 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, 2574-7749. Estreia dom. (10). Dom., 13h. R$ 40. Até 29/10.

Vou-eu

O espetáculo de Thais Pimpão acompanha Laila e uma joaninha que pousa nela. Juntas, elas falam sobre memórias, perdas e origens. 40 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9) e dom. (10), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).