Quinze atrações infantis para conferir esta semana na cidade

+ Inspirado no clássico Dom Quixote de La Mancha, a série Aprendiz de Maestro apresenta um espetáculo que mistura dança, teatro e música clássica, com regência de João Maurício Galindo e Carlos Moreno (foto) no papel do protagonista. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (18), 11h. R$ 75/R$ 85.

CIRCO

O Pavão Misterioso

O espetáculo do grupo Namakaca mistura circo, música e literatura de cordel. Na história, João Batista viaja pelo mundo e acaba se apaixonando por Creuza, jovem que vive presa em um quarto na Grécia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/12.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Passarinho Contou

A contação é comandada por Thayame Porto e Bruno Terra, sempre com o acompanhamento do cavaquinho. O público é convidado a interagir com as histórias, por meio de uma série de livros disponíveis dentro de uma Kombi. Sesc Pq. Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb., 15h. Grátis. Até 25/11.

MÚSICA

O Show da Palhaça Rubra

Com músicas cômicas e poéticas, a artista Lu Lopes, que interpreta a Palhaça Rubra, comanda o show, que mistura improviso, interação com a plateia e canções que estão em seu disco ‘Rubra Pop Show’. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lugares). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (18) e dom. (19), 15h. R$ 60.

Teleco & Teco – Nova Geração

Depois de entrar na máquina do tempo do professor Nabuco, os irmãos Teleco e Teco e seus inseparáveis bailarinos viverão confusões e aventuras no Planeta Alegria, e vão ajudar a quem precisa pelo espaço sideral. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia sáb. (18). Sáb., 16h. R$ 100. Até 9/12.

NATAL

O Fabuloso Circo de Natal

O espetáculo traz atrações com o Papai Noel fazendo malabares e apresentações do Papai Noel Equilibrista, além de músicas, danças e performances que misturam Natal e artes circenses. Shopping Plaza Sul. Pça. Leonor Kauppa, 100, Saúde, 4003-7220. 3ª a dom., 20h. Grátis. Até 6/1/2018.

OFICINAS

Oficina Brincadeiras Antigas

No Espaço Kids, crianças de 3 a 12 terão a oportunidade de montar brinquedos feitos com garrafas pet, EVA, papel seda, entre outros materiais, além de aprender diversas brincadeiras antigas. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb. (18), 12h/20h; dom. (19) e 2ª (20), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

O Bebê que Não Dormia e Trocava a Noite pelo Dia

Dirigida por Marcelo Galdino, a comédia musical infantojuvenil narra os apuros de pais de primeira viagem, que tentam mudar o horário de dormir do primeiro filho. 60 min. Livre. Teatro Jaraguá (265 lug). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 10/12.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

A montagem conta a história de Nino, aprendiz de feiticeiro prestes a completar 300 anos em um castelo fantástico. Dir. Léo Rommano. 100 min. Livre. Teatro Opus (721 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (18) e dom. (19), 11h e 16h. R$ 50/R$ 120.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, a peça mostra a história de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 3/12.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sab., dom. e fer., 17h. R$ 40. Até 17/12.

Reciclones

A Cia. Paulista de Teatro Bilíngue apresenta uma narrativa que se passa em 2063, quando não há mais natureza no planeta, por obra da vilã Nebulosa. 55 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom, 16h. R$15/R$ 30. Até 26/11.

Viagem ao Centro da Terra

Axel e seu tio Otto Lindenbrock descobrem um caminho para o centro da terra e vão contar com a ajuda do divertido guia Hans. 70 min. 4 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia dom. (19). Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 17. Até 17/12.

Zepelim (Ou o Balão que Nunca Existiu)

Da Cia. Variante, o espetáculo dirigido por Danilo Mora acompanha Zezinho, garoto que mora no lixão com o vira-lata Pelim e tem o sonho de voar de balão. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (19).

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

A programação sobre o tema ‘medo’ traz, às 14h, a oficina ‘Tenho Medo de Quê?’, de Ana Luiza Leão e Manuela Afonso, e uma experiência tátil (15h30) no palco da peça ‘A Princesinha Medrosa’, dirigida por Kiko Marques (16h). Itaú Cultural (20 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (18) e dom. (19), 14h/17h. Grátis.

+ Leia também: Sete espetáculos infantis que acabaram de estrear na cidade