Quinze atrações infantis para aproveitar o fim de semana

+ O show Bafafá, da Palavra Cantada, reúne novas canções e antigos sucessos da banda. Paulo Tatit e Sandra Peres apresentam novidades como ‘Cuida com Cuidado’, ‘Passeio do Bebê’ e ‘Alienígenas’. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia sáb. (14). Sáb. e dom., 11h e 15h. R$ 90/R$ 130. Até 22/10.

CIRCO

Gigantes de Ar

Com bonecos infláveis gigantes representando animais de circo, o espetáculo conta com quatro palhaços. Da companhia Pia Fraus, ele tem cenas inspiradas nas apresentações de circo-teatro. 50 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (13), 16h. Grátis.

MÚSICA

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, cinco palhaços contam diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições próprias da Orquestra Modesta. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 2/11.

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin se transforma mais uma vez no personagem Nino, após 20 anos sem interpretá-lo. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. e dom., 14h e 17h. R$ 60/R$ 70. Até 12/11.

Alice no País das Maravilhas

Da Cia. Le Plat du Jour, a peça retrata Alice no prédio de uma grande metrópole, onde vive aventuras usando a própria imaginação. 60 min. 5 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 6ª (13). R$ 40. Até 17/12.

Bela Adormecida

Dirigido pelo italiano Billy Bond, o musical conta com 40 personagens e vários efeitos especiais. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. Sessões extras: dom. (15) e 29/10, 11h30. R$ 60/R$ 140. Até 29/10.

O Bobo do Rei

O espetáculo da Cia. Vagalum Tum Tum é uma livre adaptação de ‘Rei Lear’, que conta a história do rei que decide dividir o reino entre as três filhas. Dir. Ângelo Brandini. 90 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (15), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

BuZum!

O projeto apresenta ‘Mamulengo’, que conta a história de dois amigos passando o carnaval em Pernambuco – no sábado (14) – e ‘13 Gotas’, sobre dois cientistas que investigam a importância da água – no domingo (15). 20 min. Livre. Centro Cultural São Paulo. Pça. Mário Chamie (170 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (14) e dom. (15), 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30. Grátis.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

A montagem conta a história de Nino, aprendiz de feiticeiro prestes a completar 300 anos em um castelo fantástico. Dir. Léo Rommano. 100 min. Livre. Teatro Opus (721 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 11h e 16h. R$ 50/R$ 120. Até 19/11.

Conto Cantado

A peça da Trupe Pé de Histórias retrata Nina, que adormece e embarca em uma aventura para descobrir o que quer ser quando crescer. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 15h. Grátis. Até 22/10.

Meu Primeiro Municipal

A Cia. Imago e a Orquestra Experimental de Repertório apresentam ‘Sampa, Cidade Dadá’ e ‘Pedro e o Lobo’, ambos com direção de Fernando Anhê. 60 min. Livre. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Dom. (15), 12h. R$ 30.

Reciclones

A montagem da Cia. Paulista de Teatro Bilíngue apresenta uma narrativa que se passa em 2063, quando não há mais natureza no planeta por obra da vilã Nebulosa. Dir. Danielle Andrade. 55 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia sáb. (14). Sáb. e dom, 16h. R$15/R$ 30. Até 26/11.

Saltbush

O espetáculo australiano acompanha dois amigos aborígines, com origens culturais diferentes, que atravessam a Austrália a pé. Dir. Jason Cross. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (13), sáb. (14) e dom. (15), 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Os Três Porquinhos e o Lobo

Três porquinhos constroem uma nova moradia e precisam escapar do lobo que ronda a vizinhança. Dir. Ivo Ueter. 60 min. Livre. Memorial da América Latina. Espaço Gabo (200 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 6ª (13), sáb. (14) e dom. (15), 16h30. R$ 20.

Turma da Mônica contra o Capitão Feio

O espetáculo acompanha os personagens de Mauricio de Sousa, que enfrentam o vilão mais sujo do mundo. 60 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (15), 15h. R$ 50/R$ 120.