Quinze atrações infantis em São Paulo para o fim de semana

+ Eleguá, Menino e Malandro, do Clã do Jabuti, aborda a ancestralidade africana na cultura de países como Cuba e Brasil. Com músicas e danças afro-brasileiras, o espetáculo acompanha Eleguá, orixá que é uma criança. Dir. Antonia Mattos. 65 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Livraria NoveSete

A loja celebra dez anos com uma maratona de contação de histórias. Durante sete horas, nove narradores se revezam para ler obras como ‘A Princesinha Medrosa’ e ‘Ratinho Manhoso’. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (23), 14h/20h. Grátis.

MÚSICA

Show do Bita

O novo espetáculo do Mundo Bita, ‘Nosso Mundo da Imaginação’, apresenta 14 músicas com a personagem Flora – cantora oficial da turma – ao lado de Lila, Dan, Tito e Bita. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (24), 17h. R$ 80/R$ 140.

OFICINAS

Parque da Mônica

Até o fim do mês, as crianças que visitarem o parque podem personalizar um vaso com semente de girassol nas Oficinas Especiais de Primavera, no Atelier da Marina. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 4ª a 6ª, 10h30/ 16h30 (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Abre excepcionalmente nesta 3ª (26), 10h30/16h30. R$ 77/R$ 154.

O Que Será de Nozes 2

A partir do filme infantil, a oficina organiza, no Espaço Kids, uma confecção de máscaras, chaveiros e outros objetos inspirados no personagem principal. As crianças que participarem também ganham ingressos para assistir à animação em qualquer cinema. 3 a 12 anos. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerq. César, 3472-2075. Sáb. (23), 12h/20h; dom. (24), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

Cocô de Passarinho

Inspirado no livro de Eva Furnari, o espetáculo da Cia. Noz de Teatro usa bonecos de tamanho humano – controlados por manipulação direta – para contar a história de uma pequena cidade onde moradores e passarinhos se encontram todos os dias na praça. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (24), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

O Dragão de Fogo

O jovem Shun Li terá de salvar sua aldeia de um grande incêndio provocado por um dragão. Com direção de Marcelo Lazzaratto, o espetáculo é inspirado em uma fábula oriental e montado no estilo teatral da Ópera de Pequim. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. R$ 16.

Filhotes da Amazônia

Da Cia. Pia Fraus, o espetáculo dirigido por Wanderley Piras e Adriana Telg aborda a relação dos pais com seus filhotes, entre animais ou seres humanos. 60 min. Livre. Teatro Humboldt (432 lug.). Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Sáb. (23), 17h. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.

Marinhar

Na programação inaugural do espaço Galpão dos Lobos, a Cia. Conto em Cantos apresenta a história de Marina, que embarca em uma aventura no mar e passa por vários perigos só para defender uma escolha inusitada – usar um passarinho na cabeça. 55 min. Livre. Galpão dos Lobos (96 lug.). R. Gama Lobo, 1.394, Ipiranga, 3294-3615. Sáb. (23), 19h. R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Nerina – A Ovelha Negra

O espetáculo do Maracujá Laboratório de Artes é baseado na obra de Michele Iacocca. Na história, Nerina, uma ovelha negra, não é aceita em seu próprio rebanho. Dir. Fernanda Maia e Sidnei Caria. 55 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. R$ 15/R$ 40.

Procurando Luiz

O espetáculo do Grupo Cena Teatral aborda temas como amizade e superação a partir da obra de Luiz Gonzaga, com parte das canções interpretadas ao vivo. 55 min. 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 19/11.

Que Lixo É Lixo?

Encenado dentro de um ônibus, o projeto BuZum! aborda as consequências do lixo para o planeta em sessões de 20 minutos. A maratona, que já foi apresentada em vários pontos da cidade, é encerrada no MIS. 20 min. Livre. MIS. Área externa (40 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (24), 10h, 11h, 12h, 13h, 14h30 e 15h30. Grátis.

Teatrando

A rodada de espetáculos recebe uma peça e uma contação de histórias: a Cia. Conte Outra Vez apresenta ‘Os Piratas’ no sábado (23); e da Cia. Contos e Companhia, tia Zuzu narra ‘O lobo e os sete cabritinhos’ – ambos às 15h. 45 min. Livre. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, piso Moema, Moema, 5095-2300. Sáb (23) e dom. (24), 15h. Grátis.

ESPECIAL

Maratona Infantil MIS

Na programação, o espetáculo de dança ‘Girassóis’, da Cia. Druwe, se apresenta às 16h; e a contação de histórias ‘Coisas de Nina, Coisas de Arthur’, da Cia. Estrela D’Alva, tem sessões às 13h e às 15h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (24), 10h/17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Slow Market.Kids

A programação do evento estimula o respeito à natureza e à diversidade, com sessões de ioga para crianças – às 11h, no sábado (23), e às 12h, no domingo (24); apresentação musical do palhaço Saxtrupiado, às 12h nos dois dias; e discotecagem ao vivo com Cadu Previero, das 18h às 20h, no sábado. Espaço Moní. Pça. Arcipreste Anselmo de Oliveira, 285, Alto de Pinheiros, 3021-0493. Sáb. (23), 11h/20h; dom. (24), 10h/20h. Grátis.