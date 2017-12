Queijadinha, festival de hambúrguer e outras dicas de Quitutes para aproveitar no fim de semana

Foto: divulgação

As queijadinhas de recheio cremoso (foto) da Dalí Delicatessen também ganham versões com goiabada, doce de leite, brigadeiro e paçoca. São vendidas em caixinhas (R$ 15, 6 unid.), na doceria e em simpáticas bicicletas estacionadas nos shoppings Center Norte e Higienópolis. R. Itapeti, 464, Tatuapé, 2671-3332. 11h30/19h (sáb., até 18h; dom., até 15h).

Confira outras dicas de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 19,80. Já o cappuccino duplo sai por R$ 14. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 22). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª, até 2h; sáb., 8h/2h; dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santograo.com.br

Doces

Di Cunto

Quem entra na casa, na Mooca desde 1935, tem a sensação de voltar no tempo. Descubra o sabor do ‘Zeppola’, massa recheada com creme e coberta com castanha de caju e mel (R$ 8,60), da ‘Sfogliatella’ (R$ 8,60) e dos profiteroles (R$ 99, o quilo), entre outros mil itens. O panetone, feito a partir de fermentação natural, é produzido o ano inteiro (R$ 19,90, 500g; R$ 37, 1 kg). R. Borges de Figueiredo, 61, Mooca, 2081-7100. 9h/19h (dom., 8h30/17h; 2ª, 12h/19h). Cc.: todos. Cd. todos. www.dicunto.com.br

Padarias

A Trigueira

Os pães de fermentação natural são a maioria no balcão. Entre eles, estão as baguetes com sete grãos (R$ 37, o quilo) e de centeio, nozes e passas (R$ 36, o quilo). Também serve bons sanduíches, como o panini com salame espanhol e queijo emental (R$ 37), acompanhado de salada ou fritas. A casa prepara sorvetes ali mesmo, como o de iogurte com amarena (R$ 85, o quilo). Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 40,90; 7h/13h). R. Demóstenes, 805, Campo Belo, 5531-7158. 6h/23h. Cc.: to- dos. Cd.: todos. Manobr.: grátis.

Salgados

Pastel do Trevo

O famoso pastel faz sucesso pelo tamanho: são, em média, 300 gramas de recheio, 8 cm de altura e 30 de comprimento. O de carne sai por R$ 12,50 (ou R$ 8, o de 15 cm). O de palmito custa R$ 21,80 (R$ 12,50, o peq.). Se quiser variar, experimente sabores como ‘Boi Ralado’, com carne, ovo e palmito (R$ 17,90); e paçoca com chocolate ou doce de leite (R$ 13,70). R. Ministro Ferreira Alves, 730, Pompeia, 3871-9609. 11h/22h30 (dom. e 2ª, 16h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Holy Burger

Lambe-lambe nas paredes e tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar inacabado. Neste domingo (18), promove a 2ª edição do BBQ Day, a partir das 12h. Entre as pedidas estão o ‘Austin Burger’ (R$ 25), com burguer de 160g na brasa, cheddar, barbecue e cebolas crocantes no pão de brioche; e o ‘Pulled Pork’ (R$ 20), com porco desfiado e salada de repolho. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Calor

A feira de alimentação artesanal vai reunir mais de 25 marcas, como Granola dos Monges (R$ 17,50, 250 g), Raros Fazedores de Chocolates (R$ 9, a barra) e Pães Vestra Panem. R. Girassol, 983, V. Madalena. Sáb. (17), 11h/19h.

Festival da Costela

Com mais de 30 barracas, terá de tapioca a hambúrguer de costela – além de espaço kids e música ao vivo. Av. Assis Chateaubriand, 2.212, Pq. Anhembi. Hoje (16), 17h/ 23h; sáb. (17) e dom. (18), 11h/23h.

Hamburgada Solidária

O ingresso para o evento na sede do Instituto Chefs Especiais custa R$ 54 e dá direito a dois hambúrgueres de 90 g, porção de fritas e sobremesa com sorvete Ben & Jerry’s. R. Catanduva, 132, Pacaembu, 2638-7478. Sáb. (17), 12h/18h.