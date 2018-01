Quatro endereços para comer hambúrguer e outras dicas de quitutes em SP

Foto: Luís Simione

A novidade no almoço do açougue Feed, servido das 12h às 16h, é o ‘Hambúrguer do Churrasqueiro’ (R$ 39,90; foto), montado ao gosto do cliente com opções como cheddar inglês, tomate assado, cebola roxa e bacon, e acompanhado de batatas rústicas à vontade. R. Dr. Mário Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. 9h/21h (sáb., até 19h; dom., 9h/15h).

Foto: Antônio Rodrigues

Para acompanhar os lanches da casa, o Blue Sandwich Market lança carta de drinques elaborada pelo bartender Laércio Zulu, que inclui opções como o ‘Mary Pinkford’ (R$ 22; foto), com cachaça envelhecida, néctar de cacau, limão e licor grenadine. R. Haddock Lobo, 1.396, Cerqueira César, 3062-7772. 12h/22h (6ª e sáb., até 0h; dom., 13h/23h).

Hamburgueria Nacional

Na casa de Jun Sakamoto, o hambúrguer é feito com blend de carnes e assado na salamandra. O cheese burguer pode levar queijo muçarela ou gorgonzola com pimenta (R$ 29/R$ 36). Aposte também na maionese com wasabi (R$ 3) e na porção de frango à passarinho empanado com alho e gengibre (R$ 28). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 822, Itaim Bibi, 3073-0428. 12h/15h e 18h/0h (sáb., dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – mescla três cortes bovinos. Entre as opções estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g, maionese de raiz forte e queijo cheddar (R$ 34,50), e o ‘Double Trouble’, que leva cebola caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella (R$ 37). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 13h/0h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Suplicy

Além de ótimos cafés torrados na casa, serve salgados e doces, como o brigadeiro (R$ 4,50). Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 10,50/R$ 13), ou o ‘Macchiato’, feito com expresso e espuma de leite (R$ 7,30, simples e R$ 9,30, o duplo), peça o pão de queijo (R$ 4,20). Al. Lorena, 1430, Jd. Paulista, 3061-0195. 7h30/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Gita Make My Cake

O bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro é uma das tentações na vitrine da doceria. Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8,70) e empanadas (R$ 7,70), saltam aos olhos os bolos de paçoca e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 13,20/R$ 16,50, a fatia). Para acompanhar, vá de cappuccino (R$ 10,45). Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077. 10h/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

A Quinta do Marquês

A padaria prepara pães, sanduíches, salgados, pizzas e doces portugueses. A coxinha de camarão custa R$ 14,50 e o sanduíche recheado com peito de peru e queijo branco sai por R$ 18,80. Os doces portugueses são os mais procurados, como o pastelzinho de Santa Clara (R$ 7). Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 6h/22h (6ª, até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 84, o quilo) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para finalizar, prove o doce de semolina ou o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 9h/20h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Alaska

A sorveteria de aparência retrô tem grandes balcões onde são servidos os sorvetes de dois sabores (R$ 13), além de vitrines com doces. Sabores como morango, chocolate e flocos dividem espaço com avelã, pistache e doce de leite. Prepara ainda a taça ‘Colegial’ (R$ 24), com duas bolas, chantilly, calda e cereja. R. Dr. Rafael de Barros, 70, Paraíso, 3889-8676. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: M e V. Cd.: todos.