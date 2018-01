Quarto filme da franquia, ‘Sobrenatural: A Última Chave’ está entre as estreias da semana

Correndo Atrás de um Pai

(Father Figures, Estados Unidos/2017, 113 min.) – Comédia. Dir. Lawrence Sher. Com Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons. Quando descobrem que sua mãe está mentindo para eles sobre o falecimento de seu pai biológico, dois irmãos decidem pegar a estrada e procurar o senhor. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Gaby Estrella

(Brasil/2017, 94 min.) – Comédia. Dir. Claudio Boeckel. Com Maitê Padilha, Bárbara Maia, Luiza Prochet. A cantora teen Gaby Estrella vê sua fama ser ofuscada por uma nova concorrente e terá de retornar às origens da vida no interior para dar a volta por cima. Livre. Confira salas e horários de exibição.

Os Iniciados

( The Wound, África do Sul-Alemanha-França-Holana/2017, 88 min.) – Drama. Dir. John Trengove. Com Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini. Um operário viaja para auxiliar na recuperação de jovens que participam do ritual da tribo Xhosa de iniciação à masculinidade e lá tem seu segredo mais íntimo revelado. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Me Chame pelo Seu Nome

(Call Me By Your Name, Brasil-EUA-França-Itália/2017, 131 min.) – Drama. Dir. Luca Guadagnino. Com Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg. Baseado no romance homônimo de André Baciman, o filme conta a aproximação entre um jovem intelectual de 17 anos e um pesquisador durante as férias familiares. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Pela Janela

(Brasil/2017, 84 min.) – Drama. Dir. Caroline Leone. Com Magali Biff, Cacá Amaral, Mayara Constantino. Aos 65 anos, Rosália foi demitida da fábrica de reatores onde dedicou a vida ao trabalho. Para consolá-la, seu irmão José decide levá-la em uma viagem de carro a Buenos Aires. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Saudade

(Saudade, Brasil/2017, 77 min.) – Documentário. Dir. Paulo Caldas. Com Ruy Guerra, Arrigo Bernabé, Milton Hatoum. O documentário nacional do diretor Paulo Caldas roda Brasil, Portugal e Luanda, países que falam a língua portuguesa, para buscar o abstrato sentido da palavra ‘saudade’. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA/2017, 104 min.) – Terror. Dir. Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson. A doutora Elise Rainer (Lin Shaye) retorna no quarto filme da franquia para solucionar uma assombração na casa em que passou a infância. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

