O Itaú Cultural apresenta quatro espetáculos contemporâneos: ‘Obrigado Por Vir’, com Key Sawao (hoje, 6/3, 20h); ‘Intérpretes em Crise’, com Aline Bonamim e Clarice Lima (sáb., 7/3, 20h); ‘Peter Pan’, com Leandro Berton; e ‘Trajetórias Coreográficas’ (dom., 8/3, 19h), com Tatiana Melitello. Livre.

ONDE: Itaú Cultural (210 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168- 1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).