Dez artistas participam do festival Puxadinho na Raça

Foi por idealismo que Fernando Tubarão fundou o Puxadinho na Praça. Em três anos e meio, a casa recebeu mais de mil shows autorais. Mas, em novembro de 2015, as atividades foram interrompidas após o local ser lacrado pelo Programa de Silêncio Urbano (PSIU).

Foto: Rafael Arbex/Estadão

Para que o espaço volte a funcionar – agora em outro local, já que o sobrado foi condenado -, Tubarão convidou artistas que já se apresentaram no antigo espaço para o Festival Puxadinho na Raça. “Todos aceitaram porque sabem da importância da casa. Não sou um empresário da noite, sou um entusiasta que sempre operou no vermelho. Acredito que é importante ter espaços para a música autoral em uma cidade como São Paulo. Quanto mais, melhor; um ajuda o outro”, diz ele. Seu esforço foi recompensado. Antes do lacre, a Funarte deu ao Puxadinho o terceiro lugar no Prêmio de Programação Continuada para a Música Popular.

Artistas confirmados:

André Whoong

As Bahias e A Cozinha Mineira

Bixiga 70

Daniel Groove

Danislau Tb

Pélico

Rafael Castro

Saulo Duarte & A Unidade

Tatá Aeroplano

Tiê

ONDE: Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. QUANDO: 4ª (25), 22h (abertura, 21h). QUANTO: R$ 40/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos