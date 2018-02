Projetos do programa Rumos ganham mostra no Itaú Cultural

Foto: Manuela Reale/Divulgação

Selecionados por editais do programa Rumos 2013/2014, do Itaú Cultural, 14 trabalhos de artes visuais e tecnologia ganham mostra no espaço a partir desta quinta-feira, 27.

Com criações em diferentes suportes – algumas interativas -, a exposição ocupa dois andares da sede do Itaú Cultural. São projetos de Berna Reale (foto), Bianchi Serique, Caroline Neumann, Cecília Cipriano, Filipe Calegário, Gisela Motta, Leandro Lima, Guilherme Meneses, João Angelini, Márcio Ambrosio, Marcelo Armani, Pedro França, Pedro Urano e Joana Traub Csekö, Rejane Cantoni, Leonardo Crescenti e Teresa Siewerdt.

Outros projetos contemplados pelo programa também serão apresentados no Itaú Cultural. A programação está no site www.itaucultural.org.br.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (27). Grátis. Até 25/10.