Projeto reúne atrações inspiradas na Semana de Arte Moderna

No carnaval, o projeto Manifesta! reúne espetáculos teatrais, shows e sarau inspirados no movimento modernista de 1922. Em sua maioria gratuitas, as atrações começam nesta sexta-feira (5), no Sesc Bom Retiro.

Foto: divulgação

Entre os destaques da programação, há o espetáculo Música de Feitiçaria (foto), com o Núcleo Tecnorupestre. A peça, que tem sessão na sexta-feira (5), às 20h, retrata a experiência do poeta Mário de Andrade em um terreiro em Natal, no Rio Grande do norte.

Já no sábado (6), às 18h30, o rapper Marcello Gugu vai musicar obras antropofágicas e ler trechos de livros de Oswald de Andrade. Mais tarde, às 19h, haverá apresentação da banda cearense Verônica Decide Morrer.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (5) a 3ª (9), diversos horários. Grátis (exceto peça ‘Música de Feitiçaria’, R$ 6/R$ 20). Programação: oesta.do/manisesc