Projeto incentiva contato entre crianças e natureza no Parque Villa-Lobos

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Vida livre

O Ser Criança É Natural é uma iniciativa do Instituto Romã para incentivar famílias com bebês e crianças pequenas a ter um contato direto e sensível com a natureza. Os encontros ocorrem em parques da Grande São Paulo – e a próxima edição será neste domingo (11), no Villa-Lobos.

A atividade está agendada para as 9h30 da manhã e tem 2h30 de duração. O Instituto Romã, iniciativa educacional que busca difundir a importância da convivência com o meio ambiente, também promove cursos de formação para pais e educadores sobre ‘Criança e Natureza’. Até 6 anos. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Dom. (11), 9h30. Contribuição colaborativa: R$50 (1 criança + 1 adulto). Inscrições: www.sercriancaenatural.com

Linguagem corporal

O grupo Barbatuques apresenta o espetáculo Barbatuquices em uma ‘aula-show’ em que o público toca, interage e aprende a usar a sonoridade de seu corpo em divertidas brincadeiras musicais. Livre. Teatro Shopping Morumbi. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acacias, 5183-2800. Sáb. e dom., 12h. R$ 50. Até 30/10.

Piquenique da Casa do Brincar

O evento reúne piquenique, aula de ioga e oficinas. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°. Sáb. (10), 10h. Grátis.