Programe-se: 30 cursos livres para começar o ano aprendendo

Por André Carmona, Celso Filho, Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes

1) A partir de 20/3, Dani Sandrini ministra Fotografia e Poética: Técnica e Linguagem na Construção da Imagem Fotográfica (foto). A proposta é preparar o aluno iniciante para uma produção de fotografia mais autoral, com aulas teóricas e práticas em laboratórios. 20 vagas. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 20/3 a 29/5. 2ª, 15h/18h. R$ 380 (inclui materiais).

2) Em um único dia, 60/70: A Fotografia, os Artistas e seus Discursos discute a fotografia de tais décadas sob a influência do contexto histórico e político. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 21/2, 19h/21h. Grátis (inscrições: bit.ly/foto60e70).

3) O pesquisador Julio Cesar ministra o curso Memória Televisiva Brasileira: um Estudo do SBT, sobre a história da TV e da emissora, em paralelo à mostra ‘Silvio Santos Vem Aí!’. 35 vagas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 3/3 a 31/3. 6ª, 19h/22h. R$ 120.

4) O Curso Básico de Vinho apresenta métodos de elaboração da bebida, tipos de uva e regiões vinícolas. Realizado na loja Toque de Vinho, inclui petiscos e degustação de nove rótulos. 14 vagas. R. João Moura, 531, Jd. Paulista, 3083-2669. 20/3, 19h30/23h30. R$ 250.

5) Com aulas práticas – que vão de mixagem de músicas até a montagem de equipamentos –, a Oficina de DJ do Senac capacita os alunos para tocar em festas e eventos. E ensina até a gerenciar o próprio negócio, ao abordar questões como legislação, empreendedorismo e planejamento de carreira. 18 vagas. Senac Santana. R. Voluntários da Pátria, 3.167, Santana, 2146-8250. 6/2 a 6/3, 2ª, 4ª e 6ª, 19h/22h30. R$ 823,20.

6) Para descomplicar a vida na cozinha, a aula Pratos Únicos mostrará o passo a passo de receitas como o ‘cassoulet’, prato francês à base de feijão branco e carnes. A chef Gabriela Martinoli também fará lasanha vegetariana com cogumelos e vegetais, e pot pie de frango com crosta de ervas. 24 vagas. Escola Wilma Kövesi de Cozinha. R. Cristiano Viana, 224, Cerqueira César, 3063-1592. 3/5, 19h/22h. R$ 260.

7) As aulas de Cinema Pernambucano Contemporâneo (foto), com Amanda Mansur, apresentam um panorama da produção cinematográfica do Estado. Filmes como ‘Baile Perfumado’ (foto), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, serão analisados. 40 vagas. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 8/2 , 9/2 e 10/2, 19h/ 21h30. R$ 50 (inscrições: bit.ly/cinepernambuco).

8) Imagens Celulares, um laboratório prático e teórico comandado por Marcello Vitorino, apresenta as possibilidades da fotografia feita com aparelhos móveis. 25 vagas. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro

Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1318. 6/2 a 22/2. 2ª e 4ª, 10h30/12h30. R$ 315.

9) Ministrado por João Braga, História da Moda não é voltado apenas a pessoas da área – e, sim, a qualquer interessado em conhecer mais sobre a história ocidental a partir de suas vestimentas. 35 vagas. Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7000. 3/4 a 26/6. 2ª, 14h/ 17h. R$ 1.395 (em 5 parcelas).

10) Propor uma reflexão sobre o poder da existência a partir da perspectiva da felicidade e do riso. Esse é o objetivo do curso Tá Rindo de Quê?, promovido pela Casa do Saber. Em dois encontros (também é possível cursar online), Clóvis de Barros Filho (foto), doutor em Ciências da Comunicação pela USP, aborda questões filosóficas, históricas e cotidianas. 70 vagas. R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900. 3/2 e 17/2, 20h/22h. R$ 360.

11) Crianças de 7 a 10 anos podem participar das aulas de Brincantinho – Dança e Percussão, que aborda, de modo interdisciplinar, danças, ritmos e mitos da cultura popular brasileira. 15 vagas. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, 3816-0575. V. Madalena. 4ª (1º) a 30/11. 4ª, 9h30/11h, ou 5ª, 14h30/16h. R$ 185/mês (inscrições: bit.ly/brincantinho).

12) O colecionador Fabio Faisal ministra A História da Criação do Universo Segundo a História da Arte (foto). Nas aulas, uma abordagem curiosa: como descobertas das ciências naturais influenciaram a produção artística. 25 vagas. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1318. 13/2 a 22/2. 2ª e 4ª, 19h30/22h. R$ 350.

13) Recomendada à terceira idade, a oficina Pequenos Objetos em Cerâmica: Inspiração Latina traz técnicas de modelagem e ensina a desenvolver motivos com padronagens típicas. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 3/2 e 17/2, 14h30/17h30. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

14) Em Presença dos Clássicos Greco-romanos no Cinema: Recepção e Reinvenção, Elaine Sartorelli, da USP, compara narrativas da mitologia com releituras feitas em filmes atuais. 80 vagas. FFLCH. Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, Cid. Universitária, 3091-4645. 20/3 a 12/6, 14h/ 17h. Grátis (inscrições: bit.ly/cineclassicos).

15) Separe o avental. No curso Tortas Salgadas, cada participante assume um dos fogões da cozinha-escola para aprender a fazer quiche, empadão goiano, torta integral de alho-poró e torta de iogurte. 12 vagas. Receitaria. R. Fradique Coutinho, 600, Pinheiros, 2892-0031. 14/3, 8h30/12h, 13h45/ 17h15 ou 19h/22h30. R$ 215 (3h30).

16) Drinques com Café – um dos vários cursos promovidos pela Coffee Lab – mostra como combinar o café com outros ingredientes, ensina receitas da cafeteria internacional e as regras para a concepção de um drinque. Aproveite o intervalo entre as aulas para explorar o cardápio do local. 6 vagas/turma. R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 99148-8052. 6/3 e 7/3 ou 27 e 28/3, 9h/16h. R$ 420 (2 dias).

17) A jornalista Rosane Borges investiga a imagem das mulheres na mídia, abordando discussões que envolvem política, discurso e identidade, em Visualidades e Representações do Feminino. O curso tem um total de 8 horas, divididas em quatro encontros. 24 vagas. Espaço Cult. R. Aspicuelta, 99, V. Madalena, 4371-4278. 27/3, 28/3, 29/3 e 30/3, 20h/22h. R$ 380.

18) No curso Orquestra de Frevo e Maracatu, o cantor e compositor China, cuja carreira é ligada ao movimento manguebeat, explora onomatopeias destes dois ritmos. Com inscrições já abertas na unidade, a atividade é destinada a crianças e adultos. 20 vagas. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (28), 14h/15h30. R$ 20 (para credencial plena, grátis).

19) A Oficina de Percussão para o Carnaval, ministrada por Matheus Prado (percussionista de grupos como Barbatuques e Garotas Suecas), conta com práticas de ritmos carnavalescos e preparação para um cortejo pelas ruas da Vila Madalena. 30 vagas. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. 6/2, 13/2 e 20/2, 20h/22h. R$ 150 (inscrições: bit.ly/percussão).

20) Que tal conhecer mais sobre a cultura japonesa por meio de uma das expressões mais tradicionais do país? Essa é a proposta do curso Cerimônia do Chá, ministrado por Keita Hayashi, Keiichiro Hayashi e Bertha Hoshi. O curso se estende por quase o ano todo, em aulas independentes. 30 vagas. Casa da Cultura Japonesa. Av. Prof. Lineu Prestes, 159, Cid. Universitária, 3091-2416. 11/3 a 25/11. Sáb., 10h/12h. R$ 35 (material, por aula). Inscrições: bit.ly/cerimoniadocha

21) Qualquer ambiente pode ficar mais agradável e harmonioso com as técnicas do Feng Shui. Durante os encontros, os participantes aprendem sobre os elementos naturais, suas aplicações e representações, e também sobre o ‘ba-guá’, um mapa que identifica o que precisa ser reorganizado em um espaço e propõe soluções para a nova decoração. 24 vagas. Senac Lapa. R. Tito, 54, V. Romana, 2888-5500. 4/2 a 4/3. Sáb., 13h/17h. R$ 354,90.

22) O cheiro de pão fresquinho vai dominar a aula de Pães com Fermentação Natural. Além de aprender a cultivar o fermento natural, os alunos vão fazer pão de abóbora japonesa ao levain, pão de chocolate e cranberries, pão integral com mel e ciabatta. 14 vagas. Accademia Gastronômica. R. Inhambu, 1.126, Moema, 5041-3277. 16/2 e 17/2, 18h30/22h30. R$ 540.

23) O Teatro Escola Macunaíma, fundado há mais de 40 anos, promove cursos de teatro para iniciantes, em que os participantes (que devem ter mais de 14 anos) exercitam semanalmente habilidades como criatividade, comunicação e expressividade. 25 vagas. R. Adolfo Gordo, 238, Barra Funda, 3217-3400. A partir de 18/2. 3ª, 9h/12h30, 14h30/18h ou 19h15/22h30; sáb., 9h/11h50 ou 14h40/17h30; dom., 14h40/17h30. R$ 1.902 (4 meses). Inscrições: bit.ly/teatroiniciante

24) Entre os cursos na Oficina Toka, o de Histórias em Quadrinhos e Arte Digital é voltado para crianças de 7 a 10 anos. Com uma aula por semana, o professor Daniel Vardi apresenta as diferentes linguagens, incluindo animação e jogos digitais. Também são contempladas todas as etapas da produção de uma história em quadrinhos. 12 vagas. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. 4ª, 18h30/20h. R$ 250 (mês).

25) Para os geeks, a jornalista Cláudia Fusco, especialista em ficção científica, ministra o curso Star Wars: Uma Nova Leitura. Em quatro encontros, ela apresenta o universo de George Lucas para além da franquia. A proposta é analisar as diferentes leituras e referências que os filmes têm em áreas como mitologia, filosofia e política. 64 vagas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 13/3 a 10/4. 2ª, 19h/21h. R$ 80.

26) Ministrado pelo crítico José Geraldo Couto, o curso Literatura e Cinema – Uma Via de Mão Dupla vai tratar, durante cinco dias seguidos, das adaptações literárias para o cinema. Um dos exemplos será ‘O Processo’, obra de Franz Kafka levada às telas por Orson Welles. 30 vagas. Espaço Itaú de Cinema. R. Augusta, 1.470, metrô Consolação, 3266-5115. 13/2 a 17/2 , 15h30/18h30. R$ 490 (inscrições: pelo e-mail escola@cinespaco.com.br, por telefone ou na R. Antônio Carlos, 288).

27) A oficina Lhamas e Piñatas de Crochê, recomendada sobretudo a idosos interessados nesta técnica de artesanato, ensina os participantes (que não precisam ter experiência na área) a produzir pequenos bonecos conhecidos como ‘amigurimis’. Nas aulas, ministradas pelas artistas Cris Bertoluci e Tainá Denardi, a inspiração principal são os dois ícones das culturas andina e mexicana. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (27), 10/2 e 24/2, 14h30/17h30. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

28) O violonista e compositor Chico Saraiva conduz o curso O Violão que Acompanha a Canção, no qual expõe o referencial técnico do instrumento e ilustra sua tradição na música popular. As inscrições, recomendadas para maiores de 16 anos, abrem na 4ª (1º). 25 vagas. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6/2 a 10/2, 18h/21h30. R$ 20 (para credencial plena, grátis).

29) Para crianças de 7 a 15 anos, a Oficina Mundomaker tem curso regular que dá direito a uma aula de 1h40 por semana. Há opções sobre tecnologia, com impressoras 3D; marcenaria; e programação em computador. R. Harmonia, 896, casa 6, V. Madalena, 99549-2005. 2ª a 6ª, 8h20/18h; sáb., 8h20/11h40. R$ 590 (mês).

30) Os diferentes estilos de cerveja e suas características sensoriais são alguns dos temas de Harmonização com Cervejas. O curso também inclui degustações da bebida acompanhadas de diferentes alimentos, para que o aluno perceba as sutilezas de sabores e aprenda a combiná-los em um cardápio completo. 28 vagas. Academia Barbante de Cerveja. Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1.469, Jurubatuba, 3405-7046. 7/3 a 16/3. 3ª e 5ª, 19h/22h45. R$ 551.