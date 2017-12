Blocos, festas, shows e programas infantis para pular o carnaval

BLOCOS E FESTAS

O carnaval do Mirante 9 de Julho (foto) será latino. Na balada gratuita, DJs como o boliviano Pancho Valdez e a peruana Cecília Yzarra tocam salsa, merengue e cumbia, entre outros ritmos. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. 2ª (8), 15h. Grátis.

A Calefação Tropicaos realiza um baile carnavalesco psicodélico no Susi em Transe, que ressurgiu recentemente em novo endereço. Na discotecagem, Pita Uchoa e Julião Pimenta, entre outros.

R. da Figueira, 611, Mooca, 3439-6354. 2ª (8), 22h. R$ 10/R$ 20. Cc. e Cd.: M e V.

O bloco Obá&AsBahias une a festa Obá à banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Na noite, o som é de axé, afoxé, samba-reggae, marchinhas e sambas-enredo. Grazie a Dio. R. Girassol, 67, V. Madalena, 3031-6568. Dom. (7), 23h. R$ 20/R$ 25 .Cc. e Cd.: A, D, M e V.

A The History tem uma programação carnavalesca de quatro dias, com direito a apresentações das escolas de samba Rosas de Ouro (6/2), Vai Vai (7/2), Mocidade Alegre (8/2) e Gaviões da Fiel (9/2). R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846-4498. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 22h. R$ 38/R$ 98. Cc. e Cd.: todos.

O ‘Carnaval no Havaí’ do Clube Piratininga tem baile com batuques e discotecagem. Além de passistas e percussionistas do Bloco BatuQ do Glicério, marchinhas e sambas-enredo. Al. Barros, 376, S. Cecília, 3666-0376. Sáb. (6), 21h. R$ 20/ R$ 40. Cc. e Cd.: M e V.

Antes da quarta-feira de cinzas chegar, a Casa 92 faz uma festa com bateria e passista. DJs como Miss Má e Renan Porto tocam pop, indie e sucessos de carnaval. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. 3ª (9), 22h30. R$ 20/R$ 150. Cc. e Cd.: A, D, M e V.

O Baile Du Rio reúne a banda Du Rio, que toca repertório carnavalesco, e a festa Rabo de Galo. Na pista, Komodo e Peu Araújo tocam música brasileira em vinil. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (6), 16h. R$ 5. Cc. e Cd.: todos.

O Unidos do BPM é um bloco… de música eletrônica. No trajeto, DJs como Paulo Tessuto, Dany Bany, Bruno Matos e Márcio Vermelho tocam house e techno. R. Nestor Pestana com Pça. Roosevelt, Centro. Sáb. (6), 16h. Grátis. Inf.: oesta.do/unibpmm

O Blocoroca, que se concentra em frente ao famigerado Love Story, no Centro, tem uma largada diferente. O desfile começa com um jogo de bingo a céu aberto e segue ao som de samba e marchinhas. R. Araújo, 232, Centro. 2ª (8), 14h. Grátis. Inf.: oesta.do/blocoroc

O Bloco Desmanche, na Augusta, distribui abadás, espuma, apitos e confete aos foliões. O desfile é movido ao som de axé, funk carioca, sambas e ritmos nordestinos, entre outros. R. Augusta, 765, Consolação. Dom. (7), 14h. Grátis. Inf.: oesta.do/desmanch

O Agrada Gregos vem da expressão “agrada a gregos e troianos”. E o repertório eclético do bloco promete fazer jus a seu nome: toca axé, mas também tem discotecagem de pop e funk, com Armando Saullo, Na Takenobu e Pedro Lindenberg, entre outros. R. 13 de Maio, 1.450, Bela Vista. Dom. (7), 16h. Grátis. Inf.: oesta.do/gragreg

O desfile do Cordão do Triunfo ocorre na região da Luz. A ideia do cortejo, cuja madrinha é a atriz Mel Lisboa (foto), é resgatar a memória dos arredores e valorizar o cinema da Boca do Lixo. R. do Triunfo, 301, Luz. Dom. (7), 15h. Grátis. Inf.: oesta.do/cordtri

SHOWS

Foto: Juka Tavares/Div.

Bárbara Eugênia, Tatá Aeroplano e Rafael Castro (foto acima) se encontram no Puro Charme Baile Show. O trio interpreta músicas de vários estilos em clima carnavalesco, privilegiando seus respectivos repertórios e músicas de artistas contemporâneos. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (8), 17h. Grátis.

No Largo da Batata, tem Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil recebendo Alcione, Moraes Moreira, Fernanda Abreu e Tulipa Ruiz. Os quatro convidados participam, respectivamente, dos shows de sábado (6) a 3ª (9). Sáb. (6), 18h; dom (7), 2ª (8) e 3ª (9), 18h30. Grátis.

No sábado (6), o Vale do Anhangabaú recebe uma edição do festival Rec-Beat, com Karina Buhr, Dona Onete e outros. No domingo (7), Samuel Rosa é convidado da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Sáb (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 17h. Grátis.

Em Itaquera, a Banda Glória recebe, no sábado (6), Elza Soares e, no domingo (7), Pepeu Gomes. Fechando a programação, Otto sobe ao palco ao lado do grupo na 3ª (9). Praça da R. Giácomo Quirino, s/nº. Sáb. (6), dom. (7) e 2ª (8), 18h30; 3ª (9), 17h. Grátis.

Nas proximidades de Pirituba, Bebeto, Nereu (integrante do Trio Mocotó), Paula Lima e Sandra de Sá são os convidados do grupo Os Opalas entre sábado (6) e 3ª (9). R. Gonzales Catan, altura do nº 82, Cohab de Taipas. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 18h30. Grátis.

No Carnaval Turbilhão, um baile-show, Maurício Pereira relembra marchinhas clássicas escritas por Lamartine Babo, Noel Rosa, Mário Lago e outros. Ele estará ao lado do grupo Turbilhão de Ritmos. Ná Ozzetti participa. Sesc Pinheiros. Praça. 3ª (9), 17h. Grátis.

CRIANÇAS

Foto: divulgação

No Clube Esperia (foto), não é preciso ser associado para participar da matinê desta 3ª (9). Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. 3ª (9), 14h/18h. R$ 20/R$ 55 (até 2 anos, grátis).

Com oficinas e apresentações musicais, o terraço do Shopping Vila Olímpia é palco de bailinhos de carnaval. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6002. Dom. (7) e 3ª (9), 13h/18h. Grátis.

Entre as atrações do Sesc Itaquera, a banda Pequeno Cidadão faz show carnavalesco no domingo (7). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 16h. Grátis.

Na Praça das Corujas, neste sábado (6), o Furunfunfum faz seu cortejo ao lado do grupo Sopro Brasileiro. Av. das Corujas, s/nº, V. Madalena. Sáb. (6), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/bfunfum

No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do show ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina,550, 2574-7749. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 15h. R$ 60.

Em forma de bailinho, a matinê do Teatro Sérgio Cardoso traz a música do Grupo Bambolê e do DJ Leandro Palacios. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (7), 16h/19h. Grátis.

Em ‘Brincando o Carnaval’, no Sesc Vila Mariana, a Cia. Burucutu toca marchinhas e conta histórias sobre a tradição da folia. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 11h. Grátis.