Produção do ‘pior filme do mundo’ inspira longa com direção e atuação de James Franco

Ter uma grande atuação ao interpretar um ator desprovido de qualquer talento para o cinema parece um paradoxo. Mas James Franco (‘127 Horas’) cumpre o desafio com maestria em Artista do Desastre.

No papel que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de comédia ou musical, Franco (que também dirige o longa) interpreta Tommy Wiseau, um indivíduo excêntrico que encontra na amizade com Greg Sestero (Dave Franco), aspirante a ator, a motivação para se aventurar na vida hollywoodiana – e produzir, dirigir e atuar no próprio filme.

O longa se baseia na história real por trás da produção de ‘The Room’ (2003), que, com o decorrer dos anos, ganhou a alcunha de ‘pior filme da história’ e, por tal fama, tornou-se um clássico cult entre os admiradores do cinema.

O longa explora os momentos ora positivos, ora desgastantes na amizade entre Wiseau e Sestero, e como isso influencia diretamente o processo de criação da obra. Dividindo o protagonismo do longa, Dave Franco (‘Truque de Mestre’), irmão mais novo da família, justifica com bom desempenho o ‘nepotismo’ na produção de James. Seth Rogen (‘Vizinhos’), que já atuou com os irmãos em outros projetos e coproduz o filme, também está no elenco. O filme pleiteia um lugar na galeria de bons títulos sobre a metalinguagem no cinema. Lucas Lopes (especial para o Estado)

