Primeira loja da Carlo’s Bakery já está de portas abertas, nos Jardins

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Desde dezembro, as filas são constantes na primeira loja brasileira da rede norte-americana Carlo’s Bakery, nos Jardins. A inauguração oficial deve ocorrer em breve – e, provavelmente, com a presença do confeiteiro e empresário Buddy Valastro, que ficou famoso pelos bolos gigantes preparados diante das câmeras no programa ‘Cake Boss’, exibido pelo grupo Discovery Networks.

Doce ‘Lobster Tail’ (Foto: Carlo’s Bakery/Reprodução)

Bem abastecida, a vitrine exibe algumas das especialidades de Valastro, a começar pelo carro-chefe: o ‘Lobster Tail’, massa folhada em formato triangular, recheada com creme de baunilha ou nas versões com creme de Nutella e de brigadeiro (R$ 14, cada). De massa mais firme e crocante, o cannolo (R$ 14) vem com recheio à base de ricota e gotas de chocolate.

Também não faltam coloridos cupcakes (R$ 12/ R$ 14), éclairs (R$ 10,50) e bolinhos no pote (R$ 15), como o que vem montado com pão de ló, chantilly e morango fresco – bem leve. Até o brigadeiro (R$ 4) ganhou lugar cativo ao lado de bolos decorados, caso do ‘Cookies and Cream’ (R$ 199, com aproximadamente 2,3 kg).

A fábrica de doces fica em Pinheiros, mas muitos são finalizados na cozinha de apoio da loja e à vista dos clientes. Vale conhecer. Mas não espere alta confeitaria nem conforto na hora de provar os quitutes de Valastro. Há apenas alguns apoiadores na loja e na calçada. E tudo é servido em material descartável.

ONDE: R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687.

QUANDO: 10h/21h.

QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.