Presentinhos açucarados para as mães

Confira três dicas de doces para presentear sua mãe no domingo (10)

Fotos: divulgação

A confeiteira Luana Davidsohn criou novas tortas para a ocasião, como a de maçã (R$ 120, para 12 pessoas; foto à esq.), com massa fofinha e recheio farto. R. Mourato Coelho, 583, Pinheiros, 3031-7199.

Boa dica para presentear, a caixa da Confeitaria Marilia Zylbersztajntraz um pote de doce caseiro (abóbora com coco ou banana); biscoitos de nozes e chocolate; caixinha com balas de laranja; um bolinho; um saquinho com chá (35 gramas) “blend mães”, da Loja do Chá; e uma mini-suculenta, por R$ 80. R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003.

A Maria Brigadeiro lança balas de brigadeiro caramelizadas nos sabores de castanha-do-pará, nozes e avelã. A lata com 12 balas custa R$ 65 (foto). R. Capote Valente 68, Pinheiros, 3087-3687.