Premiado em Gramado, ‘O Roubo da Taça’ é uma das estreias da semana

Foto: divulgação

Pode ser que o Kikito, o Oscar do Festival de Gramado, não seja tão atraente para o grande público, mas O Roubo da Taça ganhou quatro: melhor roteiro, fotografia, direção de arte e melhor ator para Paulo Tiefenthaler. É o primeiro protagonista dele, que virou cult apresentando, no Canal Brasil, o programa de receitas mais insólito da TV, o ‘Larica Total’. O ator vive agora o maluco que conseguiu roubar a Taça Jules Rimet, em 1983. O longa do diretor Caíto Ortiz é uma livre interpretação do que pode ter ocorrido, já que ninguém sabe como as coisas se deram de verdade. Humor politicamente incorreto, influência da comédia italiana – os personagens são ‘tortos’ como os de ‘Os Eternos Desconhecidos’, de Mario Monicelli. E ainda tem Taís Araújo na pele da ‘gostosa’, que a atriz admite ter roubado da mítica Adele Fátima. Luiz Carlos Merten

Confira outras estreias de cinema:

Cães de Guerra (War Dogs, Estados Unidos/2016, 119 min.) – Comédia. Dir. Todd Phillips. Com Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas. O filme é baseado em um artigo homônimo da revista Rolling Stones, que relata o caso de dois moradores de Miami que se tornaram grandes traficantes de armas. Eles assinaram um contrato no valor de 300 milhões de dólares para fornecer armas para seus aliados no Afeganistão. 16 anos.

Herança de Sangue (Blood Fathers, Estados Unidos/2016, 89 min.) – Ação. Dir. Jean-François Richet. Com Mel Gibson, Elisabeth Röhm, Thomas Mann. John vive no deserto da Califórnia em um trailer usado como casa e estúdio de tatuagem. Sua vida longe das drogas e da violência é abalada pela volta da filha desaparecida, jurada de morte por traficantes. 14 anos.

O Homem nas Trevas (Don’t Breathe, Estados Unidos/2016, 88 Min.) – Terror. Dir. Fede Alvarez. Com Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto. Três jovens ladrões invadem a casa de um senhor cego. Mas o que parecia um plano perfeito acaba se tornando um pesadelo. Na escuridão da casa, eles lutam para escapar com vida. 16 anos.

Nós Duas Descendo a Escada (Brasil/2016, 98 min.) – Comédia. Dir. Fabiano de Souza. Com Miriã Possani, Carina Dias e Diones Camargo. Adri, uma jovem que acaba de se formar em Artes, divide seu tempo entre seu único amigo, o emprego e a terapia. Certo dia, quebrando o tédio de sua vida, ela conhece Mona, uma arquiteta rica e bem relacionada. Na escada de um prédio em Porto Alegre, nasce uma paixão entre duas pessoas bem diferentes. 16 anos.

O Roubo da Taça (Brasil/2016, min.102) – Aventura. Dir. Caito Ortiz. Com Paulo Tiefenthaler, Taís Araújo, Danilo Grangheia. O filme parte de um roubo real – o da Taça Jules Rimet, que o Brasil conquistou pela Copa de 1970. Cansado de cobranças e dívidas, Peralta decide roubá-la dos cofres da CBF, com a ajuda de seu amigo Borracha. 12 anos.

Últimos Dias no Deserto (Last Days in the Desert, Estados Unidos/2016 980 min.) – Drama. Dir. Rodrigo García. Com Susan Gray, Ciarán Hinds, Ewan McGregor. No filme, livremente inspirado no Velho Testamento, Jesus Cristo viaja sozinho pelo deserto durante 40 dias de jejum e oração. Nessa jornada, ele enfrenta a personificação do diabo e sua fé é testada. 12 anos.

Virei Um Gato (Nine Lives, Estados Unidos/2015, min.) – Comédia. Dir. Barry Sonnenfeld. Com Robbie Amell, Jennifer Garner, Kevin Spacey. Sem tempo para sua vida pessoal, o empresário Tom Brand passa por uma mudança radical. A caminho da festa de aniversário de sua filha, ele sofre um acidente e, ao retomar a consciência, passa a ver a vida sob uma nova e inesperada perspectiva: de dentro do corpo de um felino, animal de que nunca gostou muito. 10 anos.

Viva a França! (En Mai Fais ce Qu’il te Plaît, França/ 2015, 114 min.) – Drama. Dir. Christian Carion. Com August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Em maio de 1940, para escapar da iminente invasão alemã, os habitantes de um vilarejo do norte da França abandonam suas casas. Max, uma criança germânica, viaja com os imigrantes franceses. Seu pai, Hans, opôs-se ao regime nazista e foi preso em Arras por ter mentido sobre sua nacionalidade. Após ser solto, Hans vai em busca do filho, acompanhado por um soldado escocês. 14 anos.