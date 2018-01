Premiado em Gramado, ‘O Outro Lado do Paraíso’ está entre estreias de cinema

Vencedor do prêmio do júri popular no Festival de Gramado 2015, O Outro Lado do Paraíso se volta para o início da ditadura militar. Nos anos 1960, Antonio (Eduardo Moscovis), um homem casado e com filho, se muda para Brasília à procura de trabalho – mas a perspectiva de uma vida melhor é interrompida pelo regime.

Em Tudo Sobre Vincent, o protagonista – interpretado pelo diretor do longa, Thomas Salvador – tem um superpoder: ao entrar em contato com a água, sua força fica muito maior. Receoso de como essa peculiaridade pode ser encarada, ele vive isolado em meio a rios e lagos. Mas a chegada de Lucie

(Vimala Pons) põe o exílio em risco.

ESTREIAS

Brasil DNA África

(Brasil/2016, 70 min.) – Documentário. Dir. Carlos Alberto Jr. O documentário se volta para um projeto que pretende restabelecer a genealogia de negros, cujos antepassados foram escravizados durante séculos. Cinco brasileiros se submetem a um teste de DNA que revela suas origens na África. Livre.

Frei Caneca – Espaço Itaú.

(Brasil/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Sandra Kogut. Com Carla Ribas, Rayane do Amaral, Ygor Manoel. Regina, uma mulher que vive na zona sul do Rio, região rica da cidade, encontra na porta de casa Rayane, uma menina de cinco anos, e seu irmão, aparentemente abandonados pela mãe.

Uma Loucura de Mulher

(Brasil/2015, 92 min.) – Comédia. Dir. Marcus Ligocki Júnior. Com Mariana Ximenes, Miá Mello, Sergio Guizé. Lúcia, casada com Gero há 15 anos, abandonou a dança, sua paixão, para apoiar o marido em sua vida política. No dia do lançamento da pré-candidatura de Gero ao Governo do Distrito Federal, um acontecimento muda a vida dos dois. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Outro Lado do Paraíso

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Eduardo Moscovis, Simone Iliescu, Jonas Bloch. Nos anos 1960, Antônio vê esperança em Brasília. Muda-se para lá com mulher e filho, onde sua esperança é destruída pela ditadura militar. 10 anos. Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Reserva Cultural.

Rock em Cabul

(Rock the Kasbah, EUA/2015, 106 min.) – Comédia. Dir. Barry Levinson. Com Bill Murray, Zooey Deschanel, Bruce Willis. Richie Lanz, um empresário de músicos que já fez sucesso, vive uma carreira em decadência. Como tentativa de ganhar algum dinheiro, leva sua última cliente para uma turnê no Afeganistão. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

Tudo Sobre Vincent

(Vincent n’a pas D’écailles, França/2015, 77 min.) – Drama. Dir. Thomas Salvador. Com Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi, Nicolas Jaillet. Vincent tem um superpoder: ao entrar em contato com água, sua força fica gigantesca. Inseguro com o segredo, vive recluso. O isolamento é quebrado por Lucie, por quem se apaixona. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos

(Warcraft, EUA/2016, 123 min.) – Fantasia. Dir. Duncan Jones. Com Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton. A região de Azeroth vive em paz. A chegada dos Orc, hostis aos humanos e vindos de um portal, ameaça o equilíbrio do local. Baseado no jogo homônimo. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), In- terlar Aricanduva, Interlar Ari- canduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Mar- ket, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Lar Center (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Pla- za (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

