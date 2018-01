Premiado em Gramado, ‘A Despedida’ está entre estreias de cinema da semana

Vencedor dos prêmios de melhor diretor, atriz (Juliana Paes), ator (Nelson Xavier) e fotografia no Festival de Gramado 2014, A Despedida, de Marcelo Galvão, se volta para o Almirante (Xavier). Com 92 anos, achando que morrerá em breve, ele decide se ‘despedir’ da vida com uma noite de amor com a amante, Fátima (Paes).

Dirigido por James Wan (‘Jogos Mortais’), o terror Invocação do Mal 2 se passa sete anos após a trama do primeiro filme. Os detetives paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) tentam ajudar uma família em Londres cuja casa é assombrada. A história é baseada num caso ocorrido na Inglaterra dos anos 1970.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OUTRAS ESTREIAS

Casamento de Verdade

(Jenny’s Wedding, EUA/2015, 94 min.) – Drama. Dir. Mary Agnes Donoghue. Com Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond. Jenny Farrell assume sua orientação sexual para todos, menos para sua família. Ao se casar com a parceira, surpreende os parentes e desafia seus preconceitos. 12 anos. Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú , Jardim Sul, Kinoplex Itaim.

A Despedida

(Brasil/2014, 90 min.) – Drama. Dir. Marcelo Galvão. Com Nelson Xavier, Juliana Paes, Amélia Bittencourt. Almirante, um idoso de 92 dois anos, acredita que sua morte chegará em breve. E se prepara para seu último prazer: uma noite com Fátima, sua amante. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú , Reserva Cultural.

Invocação do Mal 2

(The Conjuring 2, EUA/2016, 133 min.) – Terror. Dir. James Wan. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson, Franka Potente. Os detetives paranormais Lorraine e Ed vão a Londres para ajudar uma mãe solteira cuja casa é assombrada. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú , Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

A Odisseia de Alice

(Fidelio, L’odysee D’Alice, França/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Lu- cie Borleteau. Com Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie. Alice, uma engenheira, embarca num navio onde é a única mulher. 16 anos. Reserva Cultural.

Paz Para Nós em Nossos Sonhos

(Peace to Us in Our Dreams, França-Lituânia-Rússia/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Sharunas Bartas. Com Ina Marija Bartaité, Sarunas Bartas, Edvinas Goldstein. Um pai, sua filha e a namorada dele passam um fim de semana numa casa no campo. Desde a morte da mãe da garota, pai e filha têm dificuldades de relacionamento. O longa foi exibido na Semana dos Realizadores em Cannes 2015. 10 anos. Caixa Belas Artes, Spcine Olido.

Os Sonhos de Um Sonhador: A História de Frank Aguiar

(Brasil/2010, 90 min.) – Drama. Dir. Caco Milano. Com Gustavo Leão, Chico Anysio, Nelson Xavier.

O longa é baseado na vida do músico Frank Aguiar, cantor de forró, e acompanha sua trajetória do início de carreira no Piauí à fama. Livre. Interlar Aricanduva.

Truque de Mestre: Segundo Ato

(Now You See Me, EUA/2016, 130 min.) – Suspense. Dir. Jon M. Chu. Com Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan. O grupo de mágicos Os Quatro Cavaleiros ressurge para expor as trapaças

de um magnata da tecnologia. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú , Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.