‘Alice Através do Espelho’ está entre estreias de cinema da semana

Alice Através do Espelho continua a história adaptada da obra de Lewis Carroll e dirigida por Tim Burton em ‘Alice no País das Maravilhas’. No novo longa, de James Bobin, Alice (Mia Wasikows- ka) tenta impedir um plano do Senhor do Tempo (Sacha Baron Cohen), que pretende transformar o País das Maravilhas num mundo sem vida.

Dirigido por Jodie Foster, o thriller O Jogo do Dinheiro se volta para o mercado financeiro. Lee Gates (George Clooney), um apresentador de um programa de investimento, é surpreendido por Kyle (Jack O’Connell) – ele invade o estúdio enquanto o show está sendo gravado e passa a ameaçar Gates de morte.

O Botão de Pérola, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim de 2015, é um documentário poético. No longa, Patricio Guzmán parte do significado e da importância da água para a história da humanidade com o intuito de abordar a história do Chile, com tribos indígenas quase extintas e oprimido pela ditadura militar.

Ponto Zero, primeiro longa de José Pedro Goulart, conta a história de Ênio (Sandro Aliprandini), um adolescente tímido. Enquanto sofre bullying na escola, tem de fazer companhia à mãe (Patricia Selonk). Ressentida pela ausência do pai do garoto (Eucir de Souza), que trabalha demais, ela desconta a frustração do relacionamento nele.

ESTREIAS

A Garota do Livro

(The Girl in the Book, EUA/2015, 88 min.) – Drama. Dir. Marya Cohn. Com Emily VanCamp, Michael Nyqvist, Ana Mulvoy Ten. Alice, filha de um agente literário poderoso e assistente de uma editora de livros, tem o sonho de ser escritora. Ao trabalhar no lançamento de um livro de um dos antigos clientes de seu pai, ela tem de enfrentar um passado incômodo.

Os Outros

(Brasil/2016, 70 min.) – Documentário. Dir. Sandra Werneck. O filme gira em torno dos covers mais fiéis possíveis de determinados artistas. No caso, de Roberto Carlos (Carlos Evanney), Cazuza (Pepê Moraes) e Ivete Sangalo (Edson Júnior/Scarleth Sangalo). Na tela, o filme aborda a interação que essas imitações fazem com a própria personalidade dos artistas.

Peppa Pig, as Botas de Ouro e Outras Histórias

(Peppa Pig, Reino Unido/2016, 62 min.) – Animação. Dir. Phillip Hall e Joris van Hurzel. Com Lily Snowden-Fine, Morwenna Banks, Richard Ridings. O filme é uma coletânea de vários curtas animados da Peppa Pig, uma porquinha que é protagonista do programa infantil homônimo.

Roteiro de Casamento

(Me Casé Con un Boludo, Argentina/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Juan Taratuto. Com Valeria Bertuccelli, Adrian Suar, Maria Alché. Uma atriz novata, casada com o diretor do filme em que atua, se apaixona pelo protagonista do mesmo longa. O triângulo tem uma peculiaridade: aos poucos, ela percebe que é atraída pelo personagem, e não pelo ator.

São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Juliana de Carvalho. O filme se volta para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro, abordando suas transformações ao longo dos anos. O longa consiste em imagens de arquivo, simulações em 3D, imagens atuais e depoimentos.

Uma Noite em Sampa

(Brasil/2016, 75 min.) – Comédia. Dir. Ugo Giorgetti. Com Otávio Augusto, Cris Couto e Siomara Schröder. Um grupo de pessoas do interior de São Paulo viaja à capital para assistir a uma peça de teatro. No fim do espetáculo, o motorista do ônibus que faria a viagem de volta desaparece e deixa o veículo trancado. Desorientado, o grupo espera que algo o liberte da situação.

O Valor de um Homem

(La Loi du Marché, França/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Stéphane Brize. Com Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller. Desempregado há meses, Thierry consegue um trabalho. Mas a conquista da vaga, suscita uma pergunta: deve aceitar tudo para mantê-la? Indicado à Palma de Ouro em Cannes 2015, o longa rendeu o prêmio de melhor ator a Vincent Lindon no festival. 14 anos. Reserva Cultural.