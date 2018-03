Precursor da arte abstrata, Kandinsky ganha retrospectiva com 150 obras

Paisagens. Acima, um estudo para a obra ‘Casas na Montanha’, de 1909. Foto: Divulgação

Um dos principais nomes das vanguardas russas no começo do século 20, Wassily Kandinsky (1866-1944) não somente foi o precursor do abstracionismo europeu, mas também levou a cultura e o imaginário da Rússia às suas criações. Agora, o artista é homenageado na retrospectiva ‘Kandinsky: Tudo Começa num Ponto’ que chega à cidade nesta quarta-feira (8), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Do acervo do Museu Estatal Russo, de São Petersburgo, e de coleções europeias, serão expostas cerca de 150 peças, entre pinturas, gravuras e objetos da cultura russa. A curadoria também selecionou obras de artistas que dialogaram com o trabalho de Kandinsky, como Gabrielle Münter, sua segunda esposa, e Arnold Schönberg.

Dividida em cinco blocos, a mostra percorre a obra do artista desde suas primeiras pinturas impressionistas até as experimentações no abstracionismo. Também é montada uma instalação multimídia sobre a pintura ‘No Branco’, de 1920. “Apresentamos as razões e as raízes que ele usou no caminho para uma arte não objetiva – depois chamada de arte abstrata”, explica o idealizador da exposição Rodolfo de Athayde.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. QUANDO: 9h/21h (fecha 3ª). Inauguração: 4ª (8). Até 28/9. QUANTO: Grátis.