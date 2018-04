Cinco festas e blocos para aproveitar o pré-carnaval nesta semana

Foto: Audio/Divulgação

A festa Versão Brasileira faz seu pré-carnaval com apresentações do Monobloco (foto), convidando BNegão e Moraes Moreira, e do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, comandado por Wilson Simoninha. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (27), 23h30 (abertura, 21h). R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Acadêmicos do Baixo Augusta

O bloco faz sua tradicional roda de samba, com participação de Wilson Simoninha, Tulipa Ruiz e Salgadinho. Club Homs (950 lug.). Av. Paulista, 735, Jd. Paulista, 3289-4088. Dom. (29), 15h. Grátis.

Paparico

A festa de João Paulo Carvalho faz edição especial de carnaval, com hits da MPB e do axé. Rock e pop não ficam de fora. O Sobrado. R. Caraíbas, 79, Pompeia. Sáb. (28), 15h. Grátis.

Pilantragi

Em edição especial, a festa de Rodrigo Bento recebe Ian Nunes, Lia Macedo e Graziela Meyer para tocar sucessos do axé. Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657.

5ª (2), 22h. R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

O Espetacular Bloco da Charanga do França

Inspirado nas charangas dos times de futebol, o bloco do saxofonista Thiago França estará no carnaval da cidade. Enquanto isso, ele faz um ensaio aberto em frente à Conceição Discos. R. Imaculada Conceição, 151, V. Buarque, 3477-4642. Dom. (29), 16h. Grátis.