Pratos sazonais renovam menu do Picchi

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O polvo grelhado com batatas e vinagrete de favas verdes, copa e páprica (R$ 86; foto) é uma das novas receitas que o chef Pier Paolo prepara no Picchi. O menu também lista ravióli de berinjela com pancetta, tomate confit e parmesão (R$ 37), e agnolotti de pato ao perfume de laranja e alecrim (R$ 65).

R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

Confira outras sugestões do menu:

– Salada de beterraba, queijo fresco de cabra e minifolhas (R$ 36)

– Raviolini de brócolis, burrata e alici (R$ 65)

– Capellini com ervas frescas, lula, tomatinho e limão-siciliano (R$ 58)

– Torteli integral de abóbora ao burro e sálvia (R$ 56).

– Linguado com palmito pupunha, camarões, uva e limão-siciliano (R$ 81).

– Pancetta de leitoa caipira e lentilhas (R$ 69).

– Pudim de tapioca com sorbet de limão-cravo, calda de açaí e caramelo (R$ 35).