Pratos com peixes e frutos do mar ganham destaque no cardápio de verão dos restaurantes

O Esther Rooftop comemora um ano com novas receitas, caso das ‘Ostras de Santa Catarina’ (R$ 55; foto acima), cruas, gratinadas e com espetinho de croquete com linguiça. R. Basílio da Gama, 29, 11º andar, República, 3256-1009. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

Batizado de ‘Sole Le Coucou’, em homenagem ao restaurante nova-iorquino, o prato do Ici Bistrô traz filé de linguado com molho velouté, uvas verdes e cogumelo (R$ 63; foto acima). R. Pará, 36, Higienópolis, 3259-6896. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h30/0h30; dom., 12h30/17h).

Entre as novidades do menu do italiano Due Cuochi está o salmão defumado com mix de folhas e carpaccio de rabanete ao molho de limão-siciliano e grãos (R$ 40; foto acima). R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h).

Uma das sugestões do La Macca é o filé de robalo e camarões grelhados com spaghetti de abobrinha (R$ 78; foto acima). Outra nova pedida é o penne ao limão com iscas de linguado (R$ 69). R. Haddock Lobo, 1.589, Jd. Paulista, 3061-9049. 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h30).

Entre as sugestões da Bráz Trattoria está a ‘Caçarola de Polvo’ (R$ 72; foto acima), com batatas coradas, tomate, brócolis e avelãs tostadas. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3198-9435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

Para abrir a refeição, a ‘Fregola Sarda com Frutos do Mar’ (R$ 59; foto acima), com camarão, polvo, lula e tartar de tomate, é a dica da Casa Europa. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/21h).

O chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris, também aposta em preparos mais leves, como o tartar de atum sobre cubinhos de abacate (R$ 56; foto acima). R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/15h30; fecha 2ª).

Sob o comando d’A Figueira Rubaiyat, o chef catalão Daniel Redondo renovou o menu da casa com opções como ‘Fideuá de Camarões com Açafrão’ (R$ 162; foto acima). R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399. 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., até 0h30; dom., até 23h).

Pratos mais leves também estreiam na seleção do requintado Loup, como o robalo grelhado ao molho Iemanjá com farofa de camarão e banana (R$ 84; foto acima). R. Dr. Mário Ferraz, 528, Itaim Bibi, 3078-0484. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h30).

O ceviche de salmão (R$ 47; foto acima), com chips de batata-doce, e o hambúrguer de salmão com quinoa (R$ 45), servido com pasta de abacate, estão no cardápio da Tartuferia San Paolo. Al. Lorena, 1.906, Jd. Paulista, 3831-8072. 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).