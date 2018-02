Foto: Rafael Wainberg/divulgação

Reformulado pelo chef Marc Le Dantec, o almoço executivo do Figo traz pratos diferentes a cada dia, a exemplo do picadinho de filé mignon servido às quartas (R$ 58, menu com entrada, prato e sobremesa). No à la carte, estreia o atum selado no cacau e gergelim preto, alho-poró e emulsão de erva-doce (R$ 58; foto).

R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193.