Pracinha do Seu Justino serve drinques e pratos de aniversário; confira outras dicas de bares

+ Para comemorar um ano de vida, o Pracinha do Seu Justino (foto) criou quatro novas opções de pratos e duas de drinques, servidas até 31/5 – como o ‘Liberdade’ (R$ 18,90), com saquê, xarope de açúcar, manjericão e suco de limão. R. Harmonia, 117, V. Madalena, 2305-0938. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 14h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O projeto SubSociety – The Mission recebe bartenders estrangeiros, que preparam drinques especiais com ingredientes brasileiros. Nesta edição, a escandinava Monica Berg serve três receitas na 5ª (24), a partir das 20h. No dia 25/5, é a vez da americana Alexis Tinoco, também com três receitas exclusivas. SubAstor. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 5ª (24), 20h/3h; 25/5, 20h/4h. R$ 85 (com direito a três itens do cardápio).

NOVOS

Resenha Sports Bar

O espaço prepara drinques clássicos como o ‘Moscow Mule’ (R$ 24,90), que leva vodca, suco de limão, espuma cítrica e calda de gengibre. O cardápio tem cinco lanches, como o ‘Crispy Chicken MVP’ (R$ 24,90), com hambúrguer de frango empanado, tiras de alface, cebola roxa, maionese da casa e molho de mostarda com mel. Para petiscar, porções como batata rústica (R$ 18,90) ou ‘Dadinhos Maravilha de Tapioca’ (R$ 20,90), servidos com geleia de pimenta. R. Emília Marengo, 383, Tatuapé, 2673-9551. 17h30/1h (sáb., 15h/1h; dom., 15h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Genial

Aberto em 2006, pertence aos mesmos donos do Genésio e do Filial. Lotado até tarde, serve chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black), que faz boa companhia à tigelinha de bacalhau com parmesão gratinado (R$ 28) ou polenta de colher com tomates e azeitona (R$ 21). Prove também o ‘Saint Peter’ (R$ 50) com alcaparras e risoto de alho poró com limão. R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom., 12h/2h; 2ª, 17h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta, um bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 50/R$ 70). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 18, 6 unid.; R$ 36, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Cervejas como Original e Serramalte são servidas sempre bem geladas (R$ 13,90). R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar do Vito

O bar surgiu em 1942, após os imigrantes lituanos se estabelecerem no bairro. A casa serve chope Brahma (R$ 8, claro) e a porção de pastel (R$ 29) é bem procurada. Se preferir algo um pouco mais ousado, peça uma porção de rabinho de camarão (R$ 28). Às quintas e sextas, há música ao vivo. Av. Zelina, 851, V. Zelina, 2341-6994. 16h/23h (sáb., dom. e fer., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Original

O chope Brahma (R$ 8,80, claro; R$ 9,80, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 10,50), o bolinho pirajá (R$ 32, 6 unid.), feito com massa de abóbora e recheio de carne seca, ou a porção de coxinhas de frango (R$ 28, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/2h (sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/21h; 2ª a 4ª, 17h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Ipo Bar

O bar se destaca em meio à tranquilidade do bairro. O pé-direito alto, as luzes baixas e a cozinha à vista dão charme ao galpão reformado, onde os sócios da casa quiseram criar um ambiente moderno, com clássicos da coquetelaria (e algumas variações) a preços acessíveis. Seguindo a proposta, o bar serve sempre o ‘Trash do Dia’ (R$ 16), preparado com bebidas nacionais ou rótulos mais em conta. O cítrico ‘Moloco Vellocet’ (R$ 35), com absinto, tequila 12 anos, suco de limão-siciliano, xarope de pistache, clara de ovo e anis estrelado, vai bem com a porção de bruschettas (R$ 26, 2 unid.), uma das poucas mas boas opções do cardápio. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

