Praça São Lourenço realiza festival de frutos do mar

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O chef Felipe Mirasierras serve até 31 de março um menu à base de peixes e frutos do mar, no jantar do Praça São Lourenço. Inspirado nas cozinhas da América do Sul, traz opções como ‘Polvo e Lulas à la Plancha’ e ‘Arroz Criollo do Mar’ (foto), arroz frito com frutos do mar e pasta picante de tomate (R$ 74, cada).

R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Confira outras opções do menu especial:

Entradas (R$ 39, cada)

Ceviche quente a la piedra, peixe e frutos do mar com salsa de tomates e aji, batata-doce, milho assado e coentro

Causita de caranguejo, batatas com aji, maionese de azeitonas pretas e salada de agrião com rabanete

Tiradito de atum com salada de fava branca e avocado e molho Nikkei

Principais (R$ 74, cada)

Lombo de Pacific Cod com vinagrete quente de camarões, cogumelos e cozido, purê de batatas com Aji e cebolas tostadas

Tiritas de salmão grelhado, nhoque de batata, mexilhões em caldo verde, purê de tomates e cebola crocante

Solterito de quinoa com costelinha braseada, vieiras grelhadas e leve molho de peixe e tomates

Sobremesas (R$ 26, cada)

Churros tradicionais com chocolate quente

Tartelete de Merengue Limenho, suspiro de vinho tinto e doce de leite

Alfajor com almendrado e laranjas tostadas com tomilho