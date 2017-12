Praça Roosevelt e Museu da Imigração recebem comemorações do Ano Novo Chinês

Foto: Paulo Liebert/Estadão

Depois de dois dias de festa no bairro Liberdade, as comemorações do Ano Novo Chinês continuam na cidade. Para celebrar a entrada do ano do macaco, pelo menos dois espaços públicos de São Paulo recebem eventos neste fim de semana.

Neste sábado (20), o Museu da Imigração receberá apresentações de danças e rituais típicos, aula de culinária e food truck de comida chinesa.

Mais tarde, a partir das 18h, a Praça Roosevelt ficará iluminada por lanternas chinesas para marcar os fins das comemorações do ano novo chinês. Além das luzes, a programação do Festival das Lanternas traz apresentações musicais e de danças típicas, atividades recreativas temáticas e comidas orientais.

Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (20), 12h/17h. Grátis.

Pça. Franklin Roosevelt, s/nº. Sáb. (20), 18h/ 22h. Grátis.