'Pôro Bar' tem ares finlandeses

Localizado dentro de uma pequena galeria, o Pôro Bar quase passa despercebido. O nome vem da Finlândia, onde as renas, sinal de boa sorte no país, são chamadas de ‘pôros’. De decoração sóbria, com móveis de madeira escura e um balcão voltado ao interior do prédio, é difícil distingui-lo da própria galeria.

O aspecto despojado vai bem com a proposta do bar, voltado para o happy hour – com uma carta de 15 drinques criada por Marcelo Serrano, porções e comidinhas.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as bebidas, o ‘Mango Tea’ (R$ 28), com infusão de jasmim, gim, manga, pimenta e limão, é doce e refrescante. Já o ‘Dark Storm’ (R$ 24), com vodca, especiarias, melaço, amoras, pimenta-rosa e limão, é uma opção mais forte e ‘temperada’. Para comer, há compotas como a de polvo (R$ 43), servidas com uma porção de pão. As batatinhas ao forno, com alecrim, alho e maionese picante, também é uma boa pedida. Apesar da qualidade dos petiscos, resta um problema: as opções são caras e servem poucas pessoas. O desconto de inauguração de 30% em todo o cardápio até 10/7 resolve a questão, por enquanto. Rafael Abreu

Serviço: Al. Tietê, 43, Jd. Paulista, 3803-9535. 10h/0h (2ª, até 22h; 6ª e sáb., até 1h; dom., até 18h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.