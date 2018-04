Por tempo limitado – casas criam sanduíches e bolos de Natal

Foto: divulgação

Até dia 25, o The Fifties serve o ‘Santa’s Burger’ (R$ 26; foto), com hambúrguer de pernil e salpicão no pão de brioche, e o ‘Shake’n Christmas’ (R$ 21; foto), com sorvete de creme e frutas cristalizadas. R. Funchal, 345, V. Olímpia, 3842-2636.

Foto: Greg Salibian/divulgação

O bolo de Natal da rede Vó, Quero Bolo! leva nozes, aveia, pedaços de maçã, de chocolate e de banana. Para arrematar, raspas de chocolate e açúcar de confeiteiro. Doce na medida certa, custa R$ 35 (foto). Al. Lorena, 1.515, Jd. Paulista, 2649-2532.

Confira outras dicas para celebrar o Natal à mesa:

Empórios

Casa Santa Luzia

Aberta em 1926, oferece cerca de 20 mil itens diferentes. Na área da confeitaria, o desafio é escolher somente um dos doces de encher os olhos, como a nova ‘Dacquoise’ de damasco e baba de moça (R$ 80, 750 g), feita sob encomenda para o Natal. A casa também faz pratos para a ceia, panetones e monta kits para presentear. Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santaluzia.com.br

Empório Santa Maria

Além da enorme variedade de produtos selecionados nas prateleiras, a casa conta com boas estações de queijos e embutidos, padaria, confeitaria e rotisseria. Da cozinha saem pratos prontos para as festas de fim de ano. Sob encomenda, faz camarão com natas, com farofa e molho branco (R$ 480, para oito), e peito de peru bolinha com molho (R$ 160, para quatro). Av. Cidade Jardim, 790, Jd. Paulistano, 3706-5211. 8h/22h (dom. e fer., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis.

Doces

Dona Olinda e os Anjos

Na vitrine há apenas um bolo – sempre um naked cake, como o ‘Dois Amores’, que mescla brigadeiros ao leite e branco, ou o de chocolate com leite Ninho e Nutella (R$ 8, a fatia). Outras sobremesas são feitas na hora, como o naked cake individual (R$ 7,50), o bolo no pote (R$ 8) e o churros com doce de leite (R$ 12). No almoço, serve saladas e sanduíches. R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 2639-6000. 11h/19h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sonheria Dulca

Os sonhos fofinhos da Dulca ganharam um lugar só para eles. No pequeno café, são recheados na hora com um dos sete sabores que saem de tubos sobre o balcão: creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia, pistache e coco (R$ 10, cada). Até o fim do mês terá ainda o ‘Sonho de Natal’ com geleia de morango e o ‘Panesonho’ (R$ 68). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073. 10h/21h (2ª, 13h/19h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelato Boutique

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu a própria loja. Feitos diariamente, os gelati aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de castanha de caju e abacate (R$ 10 a R$ 14). Para o Natal, faz bolos de sorvete, como o de baunilha com framboesa (R$ 95, 700g). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 8h/22h (6ª e sáb., 10h/0h; dom., 10h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gelatoboutique.com.br